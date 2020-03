Bekämpfung der Corona-Pandemie: Restaurant-Betreiber reagieren unterschiedlich

Weyhe - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus müssen auch die Gastronomen ihren Beitrag leisten und ihre Lokale ab 18 Uhr schließen. Die Landesregierung orientiert sich dabei eng an den Leitlinien der Bundesregierung und der Regierungschefs der Bundesländer zur Bekämpfung der Corona-Epidemie. Weyher Gastronomen reagieren unterschiedlich auf die neue Situation.

„Wir bewegen uns im gesetzlichen Rahmen und haben bis 18 Uhr geöffnet“, sagt Norman Kostelidis, Geschäftsführer des Restaurants Garbs am Markt. Der Kirchweyher Gastronomiebetrieb deckt mit seinen Öffnungszeiten ab sofort nur noch die Frühstück-, und Mittagszeit sowie das Nachmittagsgeschäft ab. Kostelidis hat den Abstand der Sitzplätze angepasst und eine Desinfektionsstelle am Eingang aufgebaut. „Außerdem muss das Personal ebenfalls mehrere Desinfektionsstationen benutzen“, so der Geschäftsführer. Wenn das Wetter schöner wird, können Gäste die Terrasse benutzen.

Norman Kostelidis sieht sich mit seinem Garbs am Markt als „notwendigen Versorger für die Region“. Viele würden nicht daheim kochen. Diese Gäste könnten ihre Gewohnheiten beibehalten, sagt er. Wer sich nicht länger im Restaurant aufhalten möchte, der könne das Essen auch vorbestellen. Allerdings nur bis 18 Uhr. Sollte der Geschäftsführer bemerken, dass es einen Bedarf für die Abendstunden gibt, werde er überlegen, den Außer-Haus-Service auszuweiten, kündigte er auf Nachfrage an.

Coronavirus in Weyhe: Schwierige Situation für Restaurants

Was ist aber mit Restaurants, die ihren hauptsächlichen Umsatz am Abend machen? Das Kirchweyher Restaurant Dall’Italiano ist so ein Betrieb, der üblicherweise um 17 Uhr öffnet und um 23 Uhr schließt. „Wir sind ein reines Abendlokal“, betont der Inhaber Mario Berisha. Für ihn und seine Mitarbeiter sei es eine schwierige Situation, die es aber zu bewältigen gelte.

Berisha hat entschieden, einen Außer-Haus-Service anzubieten. „Wir sind gut vorbereitet, ob Nudeln oder Pizza, Fleisch oder Fisch“ – es sei alles da, so Mario Berisha. „Unsere Lieferanten haben uns gut mit Ware versorgt“, ergänzt er. Wer also am Abend etwas essen möchte, müsse zum Telefon greifen und anrufen. Nach etwa 30 Minuten könnten Gäste voraussichtlich ihre bestellten Speisen in Empfang nehmen. Der Gastronom hat eine extra Außer-Haus-Karte entworfen und gewährt auf die üblichen Preise einen Rabatt.

Corona-Krise in Weyhe: Wessels Bistro „komplett geschlossen“

Einen ganz anderen Weg verfolgt Klaus Wessels, Inhaber des gleichnamigen Bistro-Restaurants in Leeste. „Wir haben komplett geschlossen“, sagt er. „Alles andere wäre nicht kalkulierbar.“ Was er damit meint? Es sei völlig fraglich, mit welchem Umsatz er rechnen könne. „Wie viele Leute würden anrufen?“, fragt er. „Sind es zehn, 50 oder doch nur zwei?“ Dieser Faktor sei unbekannt und nicht kalkulierbar. Dagegen müssten alle Geräte angeschaltet sein, die auch allesamt Strom zögen.

„Wir sind in der Lage, darauf zu verzichten“, sagt Klaus Wessels. „Wir sind wieder da, wenn die Regierung den abendlichen gastronomischen Betrieb wieder freigibt“, ergänzt er. Der Unternehmer äußert sich positiv, dass die Bundesregierung und die Länder sich einig sind und diese drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, von denen auch die Gastronomen betroffen sind, angeordnet haben, um die Bevölkerung zu schützen. „Ich bin froh über das Machtwort.“ Er hofft auf Entschädigungen oder Steuererleichterungen. Wie lange er die Schließung durchhalten könne, kann er nicht sagen. Wessels hat eine Personalverantwortung für 22 Mitarbeiter, die in Voll- und Teilzeit angestellt sind. Für diesen Monat will er die Löhne noch komplett ausbezahlen. Für den April will er Kurzarbeit beantragen. Die Ware, die noch in seinem Lager ist, will Wessels teilweise spenden und teilweise an seinen Schwager, einen Leester Imbissbetreiber, abgeben. Ein Imbiss darf ja weiterhin normal öffnen, so Wessels.

Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie?

Kurzarbeit ist auch ein Thema für Norman Kostelidis vom Restaurants Garbs am Markt sowie Mario Berisha vom Restaurant Dall’Italiano. Vor ein paar Tagen hätte Kostelidis bereits dem Arbeitsamt für einen Teil seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit angezeigt. „Ich habe endlos viele Anträge ausfüllen müssen“, sagt er. Aber es sei wichtig, zumal der Staat einen Teil der Kosten übernehme. Für die Mitarbeiter gibt es existenzsichernde Gehälter. 60 Prozent des üblichen Gehalts gibt es für Singles, 67 Prozent für Alleinerziehende und Eltern. „Das Team macht alles mit“, sagt Kostelidis.

Mario Berisha hat Personalverantwortung für sechs Angestellte und zwei Aushilfen und beantragt ebenfalls diese Hilfe. Er hofft, dass die Krise nur vier Wochen dauert.

Die Zeit bis zum Ende nutzt Klaus Wessels, um einen Frühjahrsputz zu machen, um seinen Betrieb für die Wiedereröffnung „auf Vordermann“ zu bringen. Außerdem will er mit seinen zwei Hunden nicht dreimal am Tag Gassi führen, sondern fünfmal.