Kurkarte für Hunde wird es nicht geben

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die HB-Kennzeichen verraten es – Areale wie der Dreyer Hafen, der Wieltsee und auch das Sudweyher Außendeichgelände sowie die Leester und Kirchweyher Marsch sind bei Hundehaltern aus der Hansestadt sehr beliebt.

Was in den Ostseebad Binz/Prora und Sellin auf der Insel Rügen gang und gäbe ist, nämlich pro Hund täglich einen halben Euro an Kurtaxe (eine Mischung aus Gebühr und Beitrag) zu verlangen, wird es diese in der Gemeinde Weyhe vorerst nicht geben. Das hat Bürgermeister Andreas Bovenschulte klar gestellt. Der zuständige Fachbereich Ordnung und Soziales habe dazu noch keine Gedanken verschwendet, Gebühren zu erheben.

+ Das Ostseebad Binz. - Foto: Schritt Geld müssten die Halter nur als Bußgeld zahlen, wenn sie den für ihre Vierbeiner in der freien Landschaft seit dem 1. April gültigen Leinenzwang ignorieren. Wie die Rathausmitarbeiter Michael Meyer und Ulf Panten erläutern, würden die Mitarbeiter der Gemeinde und das Team Umwelt aber nicht zu Beginn Bußgelder verhängen.

„Wir setzen auf die Einsicht der Tierhalter“, so Panten. Das gilt auch für die Hinterlassenschaften der Hunde. An zehn Stellen stelle die Gemeinde sogar Einwegbeutel zur Verfügung. „Damit die gefüllten Beutel nicht in die Natur geworfen werden, stehen an fast allen Boxen auch Abfallkörbe. Diese leeren die Mitarbeiter des Bauhofs laut Panten regelmäßig.

+ Das Ostseebad Sellin. - Foto: Schritt Perspektivisch will die Gemeinde ein Auslaufgebiet für Hunde anbieten, sagt der Bürgermeister. Konflikte der Halter mit Erholungssuchenden ohne Vierbeiner hätten gezeigt, dass es schwierig sei, es beiden Interessengruppen recht zu machen. Es gibt Bereiche etwa an der Alten Weser, an den gar keine Hunde entlang geführt werden dürfen – auch nicht mit Leine.

Hinweistafeln werden nicht beachtet oder zerstört, so Panten. „Es ist eine kleine Minderheit, die sich nicht an die Regeln hält. Doch dies hat zur Konsequenz, die Situation zu entflechten.“ Panten schlägt vor, ein Areal auszuweisen, auf dem speziell Hunde auch ohne Leine auslaufen können – auch während der Brut- und Setzzeit. Dann müsste die Politik aber den Flächennutzungsplan ändern.