Weyhe - Von Janna Silinger. Im Jugendhaus Trafo spielt nicht nur die Arbeit gegen Rassismus immer wieder eine große Rolle. Es ist auch der Kampf gegen Sexismus, den die Mitarbeiter sich auf die Fahne schreiben. Und die Diskriminierung von Frauen äußert sich nach wie vor in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, wie zum Beispiel auch in der Musik. Gerade Rapmusik wird von Männern dominiert.

Zwar haben sich in den vergangenen Jahren auch immer mehr Frauen in der Szene einen Namen gemacht, doch es gibt nach wie vor Aufholbedarf und jede Menge Selbstbewusstsein zu gewinnen. Davon ist nicht nur das Team des Jugendhauses überzeugt, sondern auch die junge Berliner Rapperin Lena Stoehrfakor.

Deshalb habe das Jugendhaus, das berichtet Mitarbeiter Till Wörner, nach einer deutschen Rapperin gesucht, die Erfahrung darin hat, Mädchen und jungen Frauen Rap-Kenntnisse zu vermitteln. „Sie kommt für einen Workshop zum Jugendhaus nach Leeste“, so Wörner. Stoehrfaktor möchte die Teilnehmerinnen in die Kunst des Rappens einführen und sie motivieren, eigene Texte zu schreiben.

Das spiele eine besonders wichtige Rolle, da viele Rapper und Rapperinnen die Musik nutzen, um sich auszudrücken, auch mal den Frust oder die Wut über Missstände rauszulassen – es kann aber auch um positive Gefühle, Glück und Liebe gehen. Alle Themen können in die Texte mit einfließen.

Vorkenntnisse sind dabei nicht notwendig, betonen die Organisatoren. Hauptsache die Mädchen haben Lust, sich in der Rap-Musik auszuprobieren. Der Workshop ist für den 10. Oktober von 14 bis 19 und den 11. Oktober, 11 bis 16 Uhr, geplant. Die Teilnahme ist kostenlos, interessierte Mädchen und junge Frauen werden aber gebeten, sich anzumelden, da die Gruppe mit zehn Personen klein gehalten werden soll. Das Orga-Team will dadurch gewährleisten, dass individuell auf die Mädchen eingegangen werden kann.

Am Freitagabend nach dem Workshop ist außerdem ein Hiphop-Konzert im Jugendhaus Trafo in Kirchweyhe geplant. „Wir dachten uns, wenn wir die Künstlerin schon mal hier haben!?“, so Wörner. Neben Lena Stoehrfaktor tritt Mimi – ehemals Mimi Mittelfinger – aus Mainz auf. „Sie hat eine derbe Sprache und laute Beats“, kündigt Wörner an. Außerdem sei es dem Jugendhaus gelungen, La Partyzipation aus Hannover für den Abend zu gewinnen. Dieser habe auch schon beim Aufmucken gegen Rechts das Publikum überzeugt.

Der Eintritt kostet drei bis sechs Euro, nach eigenem Ermessen. „So können sich die Jugendlichen das auch leisten. Das funktioniert immer sehr gut“, weiß Till Wörner aus Erfahrung.