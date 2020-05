Corona-Krise in Weyhe: Kulturförderung auf Sparflamme

Weyhe - Die Gemeinde hat eine ganze Reihe von Veranstaltungen – von der beliebten Sommerreihe Summer in the City bis zum Hafenfest – abgesagt. Künstler wären dort aufgetreten, hätten Honorare erzielt. Kulturförderung bleibt in der Corona-Krise aus oder auf Sparflamme. Wie gehen Gemeinde und Politik mit dieser Situation um?

Ein eigenes Programm, mit dem freischaffende Künstler für wegfallende Gagen wegen Veranstaltungsabsagen kompensiert werden, ist seitens der Gemeinde Weyhe derzeit nicht geplant. Das teilt Sebastian Kelm, Sprecher der Gemeinde, auf Anfrage mit. „Unser Kulturbüro ist aber dabei, allen betroffenen Kunstschaffenden anzubieten, dass ihre Auftritte in Weyhe nachgeholt werden, damit sie diese Buchungen schon einmal sicher haben.“ Außerdem stehen die Mitarbeiter der Verwaltung „bei Bedarf beratend zur Seite. Die Gemeinde Weyhe begrüßt zudem den Vorschlag von Kulturstaatsministerin Monika Grütters, dass es Ausfallhonorare vom Bund geben soll“, so Kelm weiter.

„Die SPD-Fraktion bedauert, dass durch die Corona-Krise Veranstaltungen ausfielen beziehungsweise noch ausfallen müssen“, sagt Rainer Zottmann, Vorsitzender der SPD-Fraktion. „Die kulturellen Veranstaltungen lösen die Menschen aus ihrem Alltag und eröffnen neue gedankliche Perspektiven. Gerade in dieser Zeit der Corona-Krise ist das auch wirklich nötig“, sagt Zottmann. Die anderen Veranstaltungen auf dem Marktplatz hätten daneben Menschen zusammengebracht und den Gemeinsinn gefördert. Vor dem Hintergrund des Gesundheitsschutzes sei die „Absage jedoch unvermeidbar. Die Gemeinde hat richtig abgewogen und entschieden“, findet Zottmann.

Die Sozialdemokraten erwarten von Land und Bund Signale, wie sich die Lage für die Veranstalter, die Künstler und Marktbeschicker entwickeln wird. „Während für Veranstalter und Marktbeschicker Zuschüsse des Bundes und des Landes zur teilweisen Überbrückung der Krise geleistet werden, gehen die Künstler – wenn sie denn keine Solo-Selbstständigen sind – regelmäßig leer aus.

Im Bereich der Kulturschaffenden gibt es sehr unterschiedliche Betroffenheiten: Einerseits der Musiker, dem die persönlichen Einnahmen fehlen, der aber ansonsten keine Kosten hat. Andererseits der Künstler, der laufende Kosten für ein Atelier hat.

Für Zottmann ist die „schnelle und unbürokratische Hilfe für die Künstler wichtig“. Er sieht es auch als Aufgabe der Gemeinde, auf die in Niedersachsen bestehenden Zuschussmöglichkeiten hinzuweisen. „Einen Zuschussfond für Weyher Künstler würden wir gern unterstützen. Mit gleichem Recht würden andere Institutionen, Vereine und Personen das aber auch für sich beanspruchen. Das würde zu einem großen finanziellen Aufwand für die Gemeindeführen, den sie sich vor dem Hintergrund der schwindenden Einnahmen leider jetzt nicht leisten kann“, so Zottmann.

+ Abgesagt: das Hafenfest. © Archivfoto: Jantje Ehlers / Heinfried Husmann

Für eine „freie und weltoffene Gesellschaft“ ist „Kultur absolut relevant“, betont Annika Bruck von den Grünen. Die Sicherung der kulturellen Infrastruktur könne jedoch nicht von der Gemeinde übernommen werden“, sagt die Fraktionsvorsitzende. „So wie auf Bundes- und Landesebene Rettungsschirme für Teile der Wirtschaft verhandelt und umgesetzt werden, muss auch auf diesen Ebenen die Rettung der Kultur erfolgen.“ Sie hofft, dass die Weyher 2021 wieder „vielfältige kulturelle Veranstaltungen“ erleben können.

Als „katastrophal für alle Kulturbetreibenden“ bezeichnet Dietrich Struthoff die Lage in der Corona-Krise. Der CDU-Fraktionsvorsitzende hofft auf Lockerungen, sodass Weyhe bald wieder mit Veranstaltungen in einem kleineren Rahmen beginnen kann. Die Frage, ob sich die Christdemokraten eine Kulturförderung vorstellen können, verneint er. Die CDU sehe sich bei dieser Frage „nicht in der Lage, der Verwaltung im Rathaus einen finanziellen Freibrief zu erteilen“. Sollten den Künstlern finanzielle Ansprüche aus den ausgefallenen Veranstaltungen zustehen, dann wird die Gemeinde Weyhe diese erfüllen. „Die Gemeinde hat Verträge abgeschlossen, die ich nicht kenne, da es Geschäfte der laufenden Verwaltung sind. Bedingt durch die völlig unübersichtliche finanzielle Situation der Gemeinde“, könne sie „keine Almosen verteilen“, so Struthoff.

„Richtig ist, dass die Corona-Krise viele Künstler, vor allem Solo-Künstler, hart trifft“, sagt der FDP-Landtagsabgeordnete Marco Genthe. Die Liberalen fordern die Landesregierung auf, eine Exit-Strategie zu entwickeln, sodass wieder Veranstaltungen ermöglicht werden. Die betroffenen Akteure der Kulturszene sollten beratend einbezogen werden, so Genthe. „Wir haben beim Wissenschaftsministerium nachgefragt, welche Hilfen die Landesregierung für Solo-Selbstständige vorsieht. Der Minister hat ausgeführt, dass der Bund sich für den vereinfachten Zugang zu Geldern nach dem Sozialgesetzbuch II entschieden hat, weil durch die bestehenden Strukturen eine schnelle Abwicklung der Anträge gewährleistet sei. Die Erstattung der Miete und der Verzicht auf eine Vermögensprüfung erkennen wir als Entgegenkommen des Bundes zwar durchaus an. Die Vorstellungen der FDP gehen allerdings in eine andere Richtung.“ Als Landtagsfraktion habe er einen Antrag eingebracht, der Entschädigungszahlungen für größere Einnahmeausfälle fordert. Genthe berichtet, dass die Bundestagsfraktion der Liberalen sich für eine Anpassung der Bedingungen der Corona-Soforthilfe des Bundes an die Lebenswirklichkeit der Solo-Selbstständigen einsetzt und einen Zuschuss fordert, der „nach schlank zu haltender Plausibilitätsprüfung schnell ausgezahlt werden sollte“.

Sollte die Gemeinde an Künstler, die nicht aus der Wesergemeinde kommen, aber hier auftreten sollten, Gelder zahlen? „Das sehe ich eher nicht“, so Genthe. „Die Finanzen der Gemeinde werden in den nächsten Jahren durch die Corona-Krise sehr belastet sein. Die Liberalen könnten sich aber eine After-Corona-Party, organisiert von der Weyher Gastronomie, auf dem Marktplatz vorstellen. So könnten auch Weyher Kulturschaffende unterstützt werden. „Sicher nicht so perfekt wie Weyhe-Total, aber eine Möglichkeit für die Vereine, Künstler, Unternehmer und den Bürgern wieder in ein normales gesellschaftliches Miteinander zurückzufinden“, findet der Liberale.

Die Streichliste:

Diese Gemeindeveranstaltungen fallen aus: Bilderbuchkino „Bauer Beck im Versteck“; Gemeindebibliothek am 12. Mai; Tag der Städtebauförderung KGS Leeste am16. Mai; Familienaustausch WeyheCoulaines in Coulaines im Zeitraum vom 20. bis 24. Mai; Lesen für Minis in der Gemeindebibliothek am 27. Mai; Deutscher Mühlentag an der Wassermühle Sudweyhe am 1. Juni; Hafenfest im Dreyer Hafen am 7. Juni; das Bilderbuchkino in der Gemeindebibliothek am 9. Juni; Ausstellungseröffnung Malgruppe 85 Rathaus am 10. Juni; das Rosenfest im Garten von Dididoktor am 14. Juni, das Bahnhofsfest & Interkulturelles Familienfest auf dem Bahnhofsvorplatz am 5. Juli, die Reihe Summer in the City auf dem Marktplatz, am 16., 23. und 30. Juli sowie 6., 13., und 20. August; die Pool-Party am 18. Juli im Freibad; das Street-Art-Festival am 8. August; das Gartenkultur-Musikfestival am 16. August sowie die Hombachlust am 23. August.