Veranstaltungskalender: Was in Weyhe los ist

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Präsentieren den Veranstaltungskalender: Sören Giese und Hedda Stock vom Kulturbüro der Gemeinde. © Dierck Wittenberg

Die nächsten Monate gibt es Musik und Ausstellungen, Theater und Festtage – organisiert von der Gemeinde und von anderen Veranstaltern.

Weyhe – Das dürfte ein Heimspiel werden: Unter dem Titel „Hat schon Gelb!“ wird Arnd Zeigler am 22. August seine „wunderbare Welt des Fußballs“ live auf dem Marktplatz präsentieren – am frühen Abend, zusagen unter Flutlichtbedingungen statt im Radio oder Fernsehen. Die Veranstaltung mit einem der bekanntesten Weyher dürfte für Fans und Fußballromantiker zu den Highlights im Kulturkalender der kommenden Monate zählen.

Dass insgesamt allerhand los sein wird, das haben Sören Giese und Hedda Stock nun aus dem Kulturbüro sowie Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm bei der Vorstellung des neuen Kalenders für die Monate Mai bis September betont. „Ich glaube, wir haben für jede Zielgruppe etwas dabei. Ich glaube, da wird jeder etwas für sich finden“, sagte Stock. Es sollte sich niemand beklagen dürfen, dass für sie oder ihn nichts dabei ist, schreibt Kelm in der Pressemitteilung zur Veröffentlichung. Er betont: 36 unterschiedliche Formate werden in diesen vier Monaten geboten, mitunter mit mehreren Terminen oder über mehrere Tage.

Summer in the City bereits im Juni

Besonders schön sei, dass „ganz, ganz viele bewährte Formate“ fortgeführt werden, sagte Kelm und nannte die „Summer in the City“-Reihe als Beispiel. Diese wird in diesem Jahr bereits im Juni beginnen, um Überschneidungen mit dem Open-Air-Stück des Weyher Theaters („Heiner, Sascha und die andern“, wir berichteten) zu vermeiden. Die Theater-Bühne mit ihrer Kreuzfahrtdampfer-Kulisse wird übrigens Arnd Zeigler für seine wunderbare Welt des Fußballs nutzen können.

Daneben werden andere Veranstaltungen zurückkehren, die es seit Längerem nicht gegeben hat. So am 4. Juni das Bahnhofsfest mit interkulturellem Familienfest – anlässlich des 150. Geburtstags des Kirchweyher Bahnhofs. Entsprechend soll sich bei der Veranstaltung vieles um die Historie des Eisenbahnstandorts drehen.

Bahnhofsfest anlässlich des 150. Geburtstages des Kirchweyher Bahnhofs

Der Kalender versammelt Musik und Ausstellungen, Theater und Festtage – organisiert von der Gemeinde und von anderen Veranstaltern. Dazu zählen etwa am Sonntag, 7. Mai, die erste von mehreren Aufführungen der Lahauser Bühne in der KGS Kirchweyhe und der Felicianustag der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Wie Stuhr, wird auch Weyhe in diesem Jahr am Tag der Städtebauförderung am Samstag, 13. Mai, teilnehmen – und dabei das umgestaltete Leester Wäldchen feierlich vorstellen.

Weitere Beispiele aus dem Veranstaltungsprogramm der kommenden vier Monate: ein plattdeutscher Abend am 7. Juni in der Kulturscheune; das Bildhauersymposium am 10. und 11. Juni in der Sudweyher Wassermühle; ein Familienfest am Henry-Wetjen-Platz am 18. Juni und das Gartenkultur-Musikfestival mit Henning Pertiet am Sonntag, 6. August in der Sudweyher Wassermühle.

Sudweyhe: Gartenkultur-Musikfestival am 6. August

Dort wird übrigens am Montag, 1. Mai, ebenfalls an der Wassermühle der Saisonauftakt erfolgen: mit einem Open-Air-Konzert der Bläser von Sound of Weyhe – wie es Tradition hat, so Stock.

Es kündigen sich also ereignis- und erlebnisreiche Sommermonate an, lautet das Fazit in der Mitteilung. „Der Großteil davon ist völlig kostenlos“, betont Pressesprecher Kelm im Gespräch. Was genau die Besucherinnen und Besucher im Einzelnen erwartet, soll größtenteils noch gesondert vorgestellt werden, kündigt der Sprecher an.

Kalender und Termine

Den gedruckten Veranstaltungskalender gibt es in Geschäften, im Weyher Rathaus oder in der Kulturscheune. Die einzelnen Termine sind auch im Internet unter www.weyhe.de/veranstaltungskalender zu finden.