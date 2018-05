33 Künstler öffnen ihre Ateliers am 2. und 3. Juni

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wer Bilder, Skulpturen und andere Objekte ebenso mag wie Bewegung an der frischen Luft, sollte sich am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juni, nichts vornehmen. Unter dem Motto „Kunst und Rad“ hat die Kulturabteilung des Rathauses eine aufwendiges Veranstaltungskonglomerat zusammengestellt: 33 Künstler öffnen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ihre Ateliers und Gärten und laden die Besucher zu einem kunstvollen Wochenende ein.

„An insgesamt 15 Stationen, die durch zwei Fahrradtouren miteinander verbunden sind, können die Besucher entdecken, was es für Schätze gibt“, kündigt Hedda Stock an. Die Vielfalt sei groß: So können die Radfahrer sich Stahlplastiken und Bildhauerei ebenso anschauen wie Keramikkunst und Schmuckdesign bis hin zur Fotografie und Malerei. Die Kulturbeauftragte glaubt, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird.

Einen Vorgeschmack haben gestern im Rathaus Lilian Brüning, Till Dinis und Ursel Wunsch-Bertram gegeben. Die ehemalige VHS-Leiterin Wunsch-Betram zeigte eine Skulptur aus Steatit. „Der grüne Stein hat die Form einer Farnknospke“, erklärte sie. Till Dinis will im Sudweyher Bahnhof Schmuck zeigen. Ein Objekt, das er gestern zeigte, soll eine Sonnenfinsternis darstellen. Für die Präsentation von Goldschmiedekunst in der Alten Bahnmeisterei am Kulturgleis hat sich Lilian Brüning entschieden. Sie freut sich auf die beiden Tage: Normalerweise arbeite ein Künstler in seinem Atelier vor sich hin, er werde sonst kaum wahrgenommen. Das sei im Juni anders.

„Es ist ein unglaublich beeindruckendes Programm“, so Bürgermeister Andreas Bovenschulte. An jeder Station sind die Künstler selbst für das Rahmenprogramm verantwortlich und verleihen laut Hedda Stock der Veranstaltung eine „gemütliche Atmosphäre“. Da sich zeitgleich Künstler beim Bildhauersymposium an der Wassermühle treffen, haben die Besucher auch dort die Möglichkeit, den Bildhauern über die Schulter zu schauen.

Wer in einer geführten Runde die Orte ansteuern möchte, kann sich an die Gästeführung wenden. Sie bietet ab 13 Uhr zwei Radausflüge ab Bahnhof Kirchweyhe an: Eine Tour ist 19 Kilometer lang, eine andere geht über zehn Kilometer. Eine Fahrradkarte sowie Luftballons weisen den Besuchern den Weg. Tour-Anmeldung bei Erika Christmann, Ruf 0421/80 32 32.