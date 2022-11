Künftige Hausgemeinschaft saniert Bauernhof in Kirchweyhe

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Blick von der Straße auf den Hof. Der Stall rechts soll in der kommenden Woche abgerissen werden. © Wittenberg

In Kirchweyhe saniert eine Gruppe alter Schulfreunde einen Bauernhof, um selbst als Hausgemeinschaft dort einzuziehen. Im geschichtsträchtigen Gebäude haben sie einige Entdeckungen gemacht.

Kirchweyhe – So lange stand das Grundstück gar nicht leer, laut Jörg Fendler rund zwei Jahre. Trotzdem, das hat der neue Miteigentümer inzwischen gelernt, nannten die Kinder aus der Nachbarschaft den Hof auch „das Geisterhaus“. Bewohnt war ihm zufolge nur der hintere Teil, ein Anbau aus den 30er-Jahren. Am vorderen Teil, der vermutlich um 1910 entstanden ist, spross der Efeu.

Aber seit einigen Monaten tut sich etwas an der Adresse Hinter den Höfen 15 in Kirchweyhe. Eine Eigentümer- und Bauherrengemeinschaft hat den Bauernhof und einen Teil des dazugehörigen Grundstücks im März dieses Jahres übernommen. Und sie rufen damit nicht nur die Neugier der Kinder, die hier vorbeikommen, hervor.

Unter dem Giebel soll eine offene Galerie entstehen. © Wittenberg

Die Bauherrengemeinschaft besteht aus fünf Freunden, die sich einst als Siebtklässler in der KGS Leeste kennengelernt hatten. Inzwischen sind sie 56 bis 57 Jahre alt – und denken bei dem Umbau bereits ans Alter. Entstehen sollen hier jeweils fünf Wohnungen für den eigenen Bedarf. Mit eingeplant ist ein Gemeinschaftsraum, den die Eigentümer etwa für Yoga-Stunden gegen altersbedingte Beschwerden nutzen wollen.

Sönke van Hoorn (l.) und Jörg Fendler. © Wittenberg

Zu der Gemeinschaft zählt auch der Architekt Sönke van Hoorn. Er habe die Idee gehabt und dann seine alten Schulkollegen angesprochen, erzählt er. Mit seinem Kirchweyher Büro Planerei hat er etwa den Sudweyher Bahnhof saniert – und nun die Bauleitung für das Projekt in Kirchweyhe übernommen. Van Hoorn nennt für das Investitionsvolumen eine Summe von zwei Millionen Euro, Kauf des Grundstücks inklusive. Die Wohnnutzfläche werde 650 Quadratmeter betragen.

Neue Dämmung am hinteren Teil des Gebäudes. © Wittenberg

Durch ihre Investition erhalten sie ein historisches Gebäude. Fendler und van Hoorn erwähnen, dass sonst ein Abriss und der Neubau einen Mehrfamilienhauses wahrscheinlich gewesen wären. „Man kann alte Häuser energieeffizient sanieren, da muss man nicht neu bauen“, so van Hoorn. Das Gebäude werde den „KfW 55“-Standard erfüllen. Es soll eine Luft-Wärmepumpe und eine Photovoltaik-Anlage bekommen.

Stroh diente früher zur Dämmung. © Wittenberg

Für das zusätzliche Gewicht müssen die Holzträger verstärkt werden. Fendler gibt wieder, dass die Zimmerleute gesagt hätten: Von der Bausubstanz her hätten sie schon Schlimmeres gesehen. Gleichwohl hat sich das Alter des (nicht denkmalgeschützten) Gebäudes ein ums andere Mal bemerkbar gemacht: Auch wenn der Hof mehr als vier Jahrzehnte nicht landwirtschaftlich genutzt worden war, sei der Heuboden noch gefüllt gewesen. Van Hoorn berichtet mit Ekel von toten Tieren im Heu.

Die einstige Außenwand trennt den Anbau vom Stall-Gebäude. Der stufige Giebel soll erhalten bleiben. © Wittenberg

Bei der Sanierung sind Baustoffe früherer Zeiten zutage getreten: Schlacke unter dem Bodenbelag und Stroh, das unter der Zwischendecke mit Mörtel verputzt worden war. Auch ließen sich die verschiedenen „Heizperioden“ nachvollziehen, sagt Fendler: Die Öfen und Heizungsanlagen zeigten, dass hier nacheinander mit Holz, Kohl, Öl und Gas geheizt wurde.

Vom Vorbesitzer hat Fendler einen Aktenordner bekommen, der neben jüngeren Handwerker-Rechnungen auch Dokumente enthält, die teils älter sind als das Hof-Gebäude. Dessen alte Anschrift war demnach Kötnerstelle 28. Ein Kötner oder Kötter war ein Dorfbewohner mit geringem Landbesitz. Zudem habe er einen eigenen Fund gemacht: Ein Koffer mit Postkarten und Briefen, die aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und davor stammten.

Innen sind seit Baubeginn einige Wände verschwunden. Unter dem Dach entsteht eine offene Galerie. Aber außen orientieren sich die neuen Fenster an den alten Formen. Das große Eingangstor bleibt erhalten. Auch die runden „Eulenfenster“ im First will man erneuern, aber beibehalten. Abgeschlossen sein soll die Sanierung Sönke van Hoorn zufolge Ende kommenden Jahres.