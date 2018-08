Kühlende Rutschpartie vom Mühlenkamp-Berg

Kurz vor dem Schulanfang haben gestern zahlreiche Mädchen und Jungen in Leeste die Gelegenheit genutzt, bei der Hombachlust noch einmal zu toben. Die Hauptattraktion war auf dem Mühlenkamp bei heißem Wetter zweifellos die lange Wasserrutsche. Immer wieder sausten die Kinder die Anhöhe des Freizeitgeländes Richtung See hinunter und rannten den Berg hoch. Die Feuerwehr hatte zuvor eine feste Plane ausgebreitet, eine Schlauchleitung vom See auf den „Berg“ gelegt und das Wasser per Aggregat nach oben gepumpt. Außerdem durften die Kinder weitere Spielmöglichkeiten ausprobieren. Ein ausführlicher Bericht folgt. - sie/Foto: Husmann