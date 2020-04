Kröte & Co. auf neuen Wegen

Weyhe - Von Rainer Jysch. Die Straße Böttcherei in Leeste hat sich laut Ulf Panten vom Fachbereich Umwelt des Weyher Rathauses in den vergangenen Jahren aufgrund des Böttchers Moors zu einem Hotspot für Amphibien entwickelt. In Spitzenzeiten wurden dort bis zu 3 500 Tiere pro Saison eingesammelt und zu ihren Laichplätzen befördert. Demgegenüber habe sich die Zahl der Wanderungen im Bereich Am Weidufer stark zurückentwickelt. „Es gibt hier momentan so gut wie keine Amphibien mehr, die die Straße queren“, erläutert der Umweltbeauftragte die Situation anlässlich einer Ortsbegehung.

Die Anfrage eines aufmerksamen Weyher Naturfreundes zur Amphibienpopulation und der Bedeutung der vorhandenen Schutzzäune im Bereich der Gemeindestraße Am Weidufer nimmt die Gemeinde zum Anlass, die Historie der Maßnahmen zum Schutz von Kröte & Co. zu beleuchten. Jeweils im Frühjahr ab Anfang März begeben sich die Amphibien zum Zwecke der Fortpflanzung auf Wanderschaft. Sie verlassen dabei ihre Winterlebensräume und ziehen zu nahegelegenen Laichgewässern.

An unterschiedlichen Stellen sind in Weyhe Vorkehrungen getroffen worden, damit die Tiere auf ihrem Weg nicht unter die Räder kommen. So auch an der Straße Am Weidufer, wo zusätzlich Warnschilder Autofahrer auf die Krötenwanderungen aufmerksam machen.

Mitte der 1980er-Jahre wurden im Zuge des Ausbaues der Gemeindestraße Am Weidufer und dem Bau der Eisenbahnbrücke beiderseits der Straße Biotope angelegt. „Das nördliche Biotop hatte das größere Stillgewässer und bot so für die Tiere den attraktiveren Standort zum Ablaichen“, berichtet Panten. „Das Biotop war besonders beliebt, weil dort keine Fische als Fressfeinde vorhanden waren und auch die Uferbepflanzung noch nicht existierte.“ Die Amphibien zog es daher vom Weyher Bruch über die Straße. Zu 90 Prozent handelt es sich nach den Worten von Heiko Janßen vom Nabu Weyhe um Erdkröten. „Hier gibt es auch Grasfrösche, Teichmolche, Kammmolche und Knoblauchkröten“, zählt er auf. Zum Schutz der Tiere wurden während der Wanderungssaison von der Gemeinde zusammen mit dem Nabu Weyhe zunächst mobile Netzzäune entlang der Straße aufgestellt, die Mitte der 1990er-Jahre durch feste Amphibiensperren aus recyclingbaren Kunststoff ersetzt wurden. „Der spröde Kunststoff ist sehr empfindlich und splittert durch herabfallende Äste oder wenn ein Auto ins Rutschen kommt“, erklärt der Umweltbeauftragte.

Gleichzeitig hatte die Gemeinde damals in Absprache mit dem Nabu und mit Hilfe von Sponsoren südlich der Straße Weyher Bruch bis dahin landwirtschaftlich genutzte Flächen aufgekauft und dort später weitere fünf Laichgewässer geschaffen. Die gesamte Biotopfläche wuchs so allein in diesem Gebiet auf 80 000 Quadratmeter.

„Die neuen Tümpel wurden von den Amphibien nach und nach gut angenommen und haben die Hauptfunktion des Ablaichens übernommen. Der Wanderungsdruck über die Straße ist dadurch fast komplett zum Erliegen gekommen“, berichtet Heiko Janßen. „Hier hat sich der Einsatz zur Entwicklung neuer Biotopflächen gemeinsam mit dem Nabu und der Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz innerhalb von fünf, sechs Jahren echt ausgezahlt“, ergänzt Ulf Panten.

Der in die Jahre gekommene Zaun entlang des Weidufers soll nun in den nächsten Monaten demontiert werden, da er hier überflüssig geworden ist, kündigt Panten an. Der verbleibende Zaun an der Straße Im Bruch soll mit einem Teil dieser Elemente instandgesetzt werden.