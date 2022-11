Kreuzung an der Rieder Straße bekommt Ampel

Der Lageplan zeigt, was sich alles an der Kreuzung tun soll. © Gemeinde Weyhe

Intensiv ist politisch darüber diskutiert worden, wie die potenzielle Gefahrenstelle an der Kreuzung Rieder Straße (L331)/Sudweyher Straße (K118) /Wieltdamm entschärft werden kann. Nun wird das Ergebnis dieser Beratungen umgesetzt, schreibt Sebastian Kelm, Pressesprecher der Gemeinde, in einer Mitteilung.

Weyhe - Der viel befahrene Knotenpunkt in Sudweyhe, von der Verkehrsunfallkommission als Unfallschwerpunkt ausgemacht, bekommt in Kürze eine Ampel, mit der die bisher geltende Vorfahrtsregelung für Verkehr in Richtung Bremen beziehungsweise Ahausen abgelöst wird.

In der Zeit von Montag, 28. November, bis voraussichtlich einschließlich Freitag, 23. Dezember, wird die Lichtsignalanlage durch eine von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStbV) beauftragte Fachfirma installiert.

Kleine Einschränkungen im Verkehr

Während der Einrichtungsphase wird es bei den Zu- und Abfahrten jeweils zu Einengungen und kleineren Einschränkungen in Form von kurzfristigen, dann weiter wandernden Tagesbaustellen kommen. Vorübergehend wird etwa der Verkehr in eine Richtung komplett über die jeweilige Linksabbiege-Spur geleitet. Vollsperrungen sind nach derzeitigem Stand aber nicht erforderlich, heißt es in der Mitteilung.

Die Arbeiten werden zudem gleich mit genutzt, um die Situation für Fußgänger beziehungsweise insbesondere Radfahrer in diesem Bereich zu verbessern. Sie erhalten durch eine eigene Ampel eine gesicherte Überleitung auf die Fahrbahn, so Kelm. Radverkehr, der aus dem Wieltdamm kommend die Kreuzung queren möchte, kann dies fortan über eine neue signalisierte Furt am östlichen Ast der Rieder Straße. Zu dieser Überquerungsmöglichkeit führt künftig ein neuer Weg, den die Gemeinde Weyhe schaffen will, um die Erreichbarkeit des Wieltsees noch radverkehrsfreundlicher zu gestalten, heißt es in der Mitteilung.