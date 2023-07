Wohlfühl-Atmosphäre wie beim Festival

Von: Sigi Schritt

Die Jugendfeuerwehr Barver setzt auf Luxus-Camping mit Bundeswehr-Betten samt Matratzen: Sophia (18), Chantal (24) und Marvin (27) bauen die Zelte für die Teilnehmer auf. © Sigi Schritt

Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Weyhe: Teilnehmer reisen am Samstag an. Gäste täglich willkommen.

Weyhe/Landkreis – Mit rund 1 700 Mädchen und Jungen inklusive fast 500 Betreuern ist das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Diepholz das größte in Niedersachsen. Das sagt Lutz Budelmann, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr.

Das Zeltlagergelände in Kirchweyhe ist rund 16 Hektar groß. Es wird durch die Straße Am Neddernfeld in zwei Hälften geteilt. Auf der einen Seite befinden sich die Zelt- und Parkplätze sowie die Wettkampfflächen, auf der anderen Seite ein Budendorf. Die Betreuer der einzelnen Jugendfeuerwehren haben bereits am Freitag die Zelte aufgebaut und ihre Plätze geschmückt. Das Zeltlager beginnt offiziell erst heute um 17 Uhr und endet am Sonntag, 16. Juli.

Obwohl die Sonne vom Himmel brennt, bauen die Betreuerinnen und Betreuer der Jugendfeuerwehren gemeinsam Zelt für Zelt auf. Dabei bleibt es nicht. Aus Containern holen sie jede Menge Dekorationsmaterial, um „ihren“ Platz zu verschönern. Die Betreuerinnen und Betreuer schleppen zum Teil schwere Sachen, ein Lächeln ist aber auf allen Gesichtern zu sehen. Man spürt die Vorfreude, die so auch Camper eines Festivals am ersten Tag zeigen.

Auf dem Feuerwehrfestgelände gilt das Motto: Viele Hände, schnelles Ende. Da packt man gerne mit an. Einige Jugendfeuerwehren haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die Zeit in Weyhe besonders angenehm zu verbringen. Die Jugendfeuerwehr Barver zum Beispiel setzt auf Luxus-Camping. „Wir schlafen nicht auf Luftmatratzen, sondern auf Bundeswehrbetten mit Matratzen“, sagt Sophia (18). Die Betten und Zelte holen sie aus einem angelieferten Container. In ein paar Stunden wollen sie die Zelte für die 25 Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren aufgebaut haben.

Für sie soll es besonders schön werden: Ronja (20), Sandra (31), Lisa (23) und Swantje (18) von der Jugendfeuerwehr Barrien dekorieren ihren Platz mit Blumen und einem Teich. Wer die Wege zwischen den Plätzen entlang geht, sieht also, dass die Jugendfeuerwehren viele kreative Ideen und handwerkliches Geschick mitbringen. Wer das Zeltlager besuchen möchte, sollte sich die Zeltplätze auf jeden Fall anschauen. Lutz Budelmann, Sprecher der Kreisfeuerwehr, lädt Interessierte dazu ein: Täglich bis 22.30 Uhr sind Gäste willkommen.

Besonders schön muss es bei ihnen sein: Ronja (20), Sandra (31), Lisa (23) und Swantje (18) von der Jugendfeuerwehr Barrien dekorieren ihren Platz mit Blumen und einem Teich. © Sigi Schritt

Der Samstag beginnt um 17 Uhr mit der Eröffnungsfeier. Um 21 Uhr schwärmen die Gruppen aus, um Weyhe zu Fuß zu erkunden. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Cafeteria. Den ganzen Tag über finden auf dem Gelände neben dem Freibad feuerwehrtechnische Wettkämpfe statt. Um 17 Uhr beginnt dann ein Konzert der Band „Meilentaucher“. Um 20 Uhr können sich die Teilnehmer auf den Beginn des Abendprogramms im Festzelt freuen.

Mit der Liebe zum Detail präsentiert sich der Dorfplatz. Er erwartet täglich Gäste aus dem gesamten Landkreis. © -

Obwohl sie hart schuften, um Zelte aufzubauen, ist allen Betreuern die Freude im Gesicht anzusehen. © Sigi Schritt

Bauen gemeinsam ein Volleyballfeld auf: Jonas (18), Gerrit (29), Ralf (23) und Nico (28) aus Heede. © Sigi Schritt

Das Cafeteria-Zelt ist von 10 bis 3 Uhr geöffnet. Davor steht eine Deko-Holzeisenbahn, die meistbietend verkauft wird. © Sigi Schritt

Mit versierten Griffen wird dieses Zelt schnell aufgebaut. © Sigi Schritt