Kreisfeuerwehr übt Waldbrandbekämpfung an der B6

Der Waldkater an der Bundesstraße 6 in Weyhe brennt in größerer Ausdehnung – die Feuerwehr soll das Melchiorshauser Schützenhaus samt Schießstand vor den Flammen retten. Dieses Szenario sollte die Kreisfeuerwehrbereitschaft I mit den Zügen I, II und III am Dienstagabend bei einer Übung bewältigen. Mehr als 100 Einsatzkräfte aus mehreren Gemeinden waren mit 17 Fahrzeugen angerückt. Beim Waldkater gibt es laut Sprecher Dieter Wendt wenig Hydranten, deshalb mussten die Kräfte eigene Wasserentnahmestellen einrichten und sie unter anderem mit einem Bohrbrunnen und einem Pendelverkehr sowie langen Schlauchleitungen bedienen. sie/Foto: Sigi Schritt