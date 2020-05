Kreative Ideen in Corona-Krise geschmiedet

Weyhe – Der Sportverein Blau-Weiß Melchiorshausen baut weiter an seiner Bewegungshalle. Sie wird auf einer alten Beach-Soccer-Anlage errichtet. Ob die Arbeiten in der Corona-Krise ins Stocken geraten sind und ob der Verein eine mögliche Haushaltssperre der Gemeinde fürchtet, darüber gibt die Vorsitzende Birgit Sündermann im Interview mit unserem Redakteur Sigi Schritt Auskunft. Der Verein hat außerdem den Lockdown offenbar kreativ genutzt, um neue Angebote zu entwickeln.

Wie geht es mit dem Bau der Bewegungshalle voran?

Wir liegen voll im Zeitplan und werden voraussichtlich im Juni Richtfest feiern. Einzugstermin ist im Zeitraum November/Dezember. Seit dem Baubeginn Mitte März ist die Sohle gegossen und sämtliche Außen- und Innenwände sind erstellt worden. Von außen ist das Gebäude bereits zu 80 Prozent verklinkert. Wir verwenden einen dunkleren Stein, und die Fugenfarbe soll Anthrazit sein.

Thema Förderung: Müssen Sie um das zugesagte Geld bangen?

Nein. Alles, was schon bewilligt wurde, wird auch ausgezahlt. Das haben der Kreissportbund (KSB) und die Gemeinde versprochen. Es gab bereits eine Auszahlung in Höhe von 35 000 Euro. Das ist ein Drittel der gesamten KSB-Fördersumme. Von der Gemeinde erwarten wir in diesem Jahr einen Betrag in Höhe von 42 000 Euro. Und für 2021 soll ein Betrag von 40 000 Euro ausgegeben werden. 2022 gibt es noch einmal eine Finanzspritze in Höhe von 40 000 Euro. Die Gemeinde beteiligt sich insgesamt mit 20 Prozent an der Bausumme. Die beträgt 609000 Euro. Einer Haushaltssperre würden wir locker entgegensehen. Gut, dass wir uns mit der Planung beeilt haben.

Wollen Vereinsmitglieder für die Zeit des Sportausfalls in der Corona-Krise Gelder zurück?

Nein. Mitglieder stehen zu unserem Verein. Es gab nur wenige Weyher, die wegen der Corona-Krise gekündigt haben. Der Appell von Politikern der Landesregierung, die Vereine zu unterstützen, verhallte nicht.

Die Corona-Krise hat der Verein genutzt, um neue Ideen zu schmieden. Welche sind das?

Wir haben zahlreiche Outdoor-Programme für fast all unsere Hallensportler entwickelt – zum Beispiel für die Sparten Gymnastik, Wassergymnastik, Step Aerobic / Bodyforming, Kinderturnen, Trampolin und Tanz.

Sport ist draußen wieder möglich. Wie klappt das aktuell?

Die Fußballsparte trainiert jetzt schon seit zwei Wochen, unsere Fußballtrainer haben ihre Teams nach den Vorschriften der Gemeinde sehr gut vorbereitet. Abstand und Hygienevorschriften werden immer eingehalten. Wir machen jetzt keine Trainingsspiele, sondern lieber Zirkeltraining. Da stehen zum Beispiel zwei Leute fünf Meter gegenüber und üben kurze Pässe. Wir der Abstand größer, geht es um lange Pässe. Dazwischen müssen die Bälle durch Hindernisse. Auch beim Torschuss-Training ist der Abstand gewahrt.

Und welche konkreten Pläne haben Sie für die Indoor-Sportarten?

Für alle Indoorsparten geht es bis zu den Sommerfreien nach draußen. Wir können in der Halle nichts machen. Wir wollen allen etwas anbieten – nicht nur den Fußballern. Die Menschen sollen in der Corona-Krise fit bleiben. Sport stärkt das Immunsystem.

Der TSV Blau-Weiß Melchiorshausen hat ein spezielles Corona-Kids-Spezial-Outdoor-Programm für Kinder auf die Beine gestellt. Worum geht es?

Unsere Turn- und Trampolin-Kinder werden Superjogger. Was das bedeutet? Die Kinder bekommen für das Aufwärmtraining einen individuellen Laufplan ausgehändigt. Darin geht es um Steigerungen. Ein zehnjähriges Kind soll zum Beispiel zehn Minuten joggen können. Kann es das nicht, versuchen wir gemeinsam mit den Kindern, die Dauer zu steigern.

Wie geht es weiter?

Danach dürfen die Kinder verschiedene Stationen ansteuern. Insgesamt bauen wir neun auf. Sie lernen unter anderem Weit- und Zielwurf, Standweitsprung. Koordinations- sowie Kraftübungen runden das Programm ab. Für Dienstag, 14. Juli, ist ein Sporttest geplant. Dort steht die Fitness auf den Prüfstand. Die Kids bekommen Urkunden und kleine Sachpreise.

Fußball-Golf ist ein weiteres, neues Vereinsprojekt. Wie soll das umgesetzt werden?

Die Sparte Fußball wird auf Platz 3 eine Fußballgolf-Anlage erstellen. Ein Bagger muss nicht anrücken. Platz 3 hat einen Sandwall zu den Nachbargrundstücken. In diesen Sandwall buddeln wir Löcher. Dort soll der Ball später landen, nachdem er zum Beispiel durch ein Beton-Rohr geschossen wurde. In sieben Versuchen muss ein Ball allerdings in ein Loch versenkt werden. Die Anlage ähnelt einer Mini-Golf-Anlage, sie ist nur ein bisschen größer. Aus einer Distanz von 30 Metern sollen Weitschüsse trainiert werden. Da uns Platz 3 teilweise gehört, können wir auch ein bisschen buddeln – das ist kein Problem. Kurz vor den Sommerferien können unsere Fußballkids Urkunden und kleine Sachpreise gewinnen.

Die Lehrschwimmhallen in der Gemeinde sind im Moment dicht. Wie geht es mit der Wassergymnastik weiter?

Freistilschwimmen an Land ist ja nicht möglich, deshalb haben wir für unsere zahlreichen Gruppen in der Wassergymnastik Trockenübungen entwickelt. Die Sportler treffen sich hinter der Sporthalle und üben unter freiem Himmel. Der Übungsleiter wird Ganzkörpergymnastik anbieten. Es ist auch möglich, dabei auf einem Hocker zu sitzen. Die Teilnehmer müssen ihre Sitzgelegenheit aber nicht mitbringen. Wir haben alles da.

Wird das Blasorchester künftig auf dem Rasen üben?

Nein. Das Orchester will lieber weiter in der Aula musizieren, und deshalb wartet es noch auf die Entscheidung der Landesregierung. Es ist ja möglich, Stühle auf Abstand zu positionieren.