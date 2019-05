Kräftig zugepackt am Tag der Arbeit

Lahauser Ortsvereine feiern Maifest / Bürgermeister an der Gitarre

+ Das Wetter spielt mit. Foto: Jantje Ehlers

Lahausen – Zum Tag der Arbeit am 1. Mai gehört in Lahausen, dass einige kräftige Männer tatsächlich angestrengt arbeiten, denn so ein langer Maibaum flutscht nicht von selbst in die Buchse.