Konzertabend: „Sound-Gewitter“ zieht über Weyhe

Von: Gregor Hühne

Tritt in Weyhe auf: die Rockband lced Chocolate Empire. © Iced Chocolate Empire

In der Gemeinde Weyhe gibt es am Samstag, 4. März, einen Konzertabend: Ein Rockband-Trio spielt im Jugendhaus Trafo. Der Eintritt kostet drei Euro.

Weyhe – Die Gemeinde Weyhe kündigt für Samstag, 4. März, einen Konzertabend im Jugendhaus Trafo an. Einlass ab 20 Uhr. Die Besucher erwartet ein rocklastiges Trio aus Bremen und umzu: Die Bands Iced Chocolate Empire, The Cave und Below Zero treten auf.

Nach mehreren Wochen musikalischer Pause steht im Jugendhaus Trafo an der Kirchweyher Straße 51 wieder eine Liveveranstaltung an. „Die Besucher können sich auf eine große Party von jungen Bands einstellen“, sagt Lars Thyen, Diplom-Pädagoge im Jugendhaus Trafo. Er wirbt mit einem „Sound-Gewitter“ und „großen Effekten“, das die Besucher erwarte. Teilweise stünden die angekündigten Bands nicht zum ersten Mal auf der Bühne des Trafo, teilt die Gemeinde mit. Der Eintritt kostet drei Euro – einen pro Band.

„Ein Abend, drei Auftritte“, heißt es daher auch in der Konzert-Ankündigung aus dem Rathaus, die die drei Bands junger Rockbands im einzelnen vorstellt:

lced Chocolate Empire

In der aktuellen Besetzung spielten lced Chocolate Empire seit dem Jahr 2021 zusammen. Die fünf jungen Musiker aus dem Bremer Umland böten eine weitläufige musikalische Bandbreite von harten Metalriffs, über atmosphärische Synth-Klänge bis hin zu ruhigen Gitarren-Melodien, heißt es in der Ankündigung. Auch gesanglich variiere der Stil: Zwischen gefühlvollen oder zweistimmigen Passagen und Metalscreams sei alles dabei. Gesungen würden die englischen, teils persönlichen, teils kritischen Texte von zwei Sängern. Die setzten sich zu geladenem und emotionalem Modern Metal zusammen. Live seien ICE schon mehrfach aufgetreten, so auf der Breminale im Sommer des Jahres 2022 oder auf dem Autumn Moon im Herbst desselben Jahres.

Below Zero

Bei der Nacht der Jugend im vergangenen Jahr haben Below Zero erstmalig ihre Visitenkarte im Trafo abgegeben. Mancher habe den eigenen Augen kaum getraut. Denn, dass da tatsächlich nur zwei Leute auf der Bühne standen, sei bei diesem Sound-Gewitter schwer zu glauben gewesen, heißt es aus der Ankündigung. „Alle wurden mitgerissen und wir sind sehr auf eine Wiederholung gespannt“, zitiert die Konzert-Mitteilung das damalige Orga-Team über das Premieren-Gastspiel von Below Zero im Kirchweyher Jugendhaus. Die bisherigen Auftritte der Band reichten vom Schulrockfestival bis zur Newcomer-Stage auf dem Wacken-Festival.

The Cave

Als dritte Band im Bunde kommen laut Ankündigung The Cave aus Bremen nach Weyhe. Die vierköpfige Formation verzaubere ihre Zuhörer mit Songs, welche unterschiedliche Backgrounds wie Rock, Jazz und Funk zu einem einzigartigen Sound verbinden. Die Texte von Sängerin Lucy seien mal ehrliche Erzählungen von rasenden Höhen und Tiefen ihrer Gedanken, mal unterhaltsame und unbeschwerte Geschichten, beschreiben die Organisatoren. Das Ziel von The Cave: Im Hier und Jetzt Musik zu machen, das Publikum zu bewegen und eine einzigartige musikalische Geschichte zu erzählen. Vor ihrem ersten Auftritt im Trafo habe die Band unter anderem Auftritte im Bremer Lagerhaus gehabt, dem Theater Bremen sowie beim Schulrockfestival im Schlachthof.

Eintritt Der Eintritt kostet drei Euro, wer möchte, könne auch mehr geben, um die Arbeit des Jugendhauses Trafo zu unterstützen.