Konzept für die Bürgerbahn

Weyhe - Von Sigi Schritt. Andreas Bobka, Ratsmitglied in Weyhe und Leiter des Fachdienstes Finanzen im Rathaus Stuhr, ist seit Ende 2015 Geschäftsführer der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn (BTE).

Warum ist die Strecke der BTE ab Leeste seit Dezember 2015 gesperrt?

Andreas Bobka: Die Strecke ist aufgrund von Oberbaumängeln nicht für Zugfahrten befahrbar. In Erwartung der Maßnahmen für die Ertüchtigung der Strecke für die Linie 8 wurden diese Mängel aus wirtschaftlichen Gründen nicht behoben. Ohne Beseitigung der Oberbaumängel ist kein sicherer Zugverkehr mehr möglich.

Die Landeseisenbahnaufsicht sagt, dass es nur Zuschüsse gibt, wenn die Strecke funktioniert. Wann wird die Strecke Leeste-Huchting wieder befahrbar sein?

Bobka: Die BTE kann Zuwendungen für Investitionen in die Strecke beim Land und/oder beim Bund beantragen. Nach Abschluss der Baumaßnahme muss nachgewiesen werden, dass Verkehre auf der Strecke möglich sind und durchgeführt werden. Es handelt sich um Zuwendungen, die an konkrete Maßnahmen gebunden sind. Bisher war geplant, den Abschnitt zwischen Leeste und Huchting im Rahmen der Ertüchtigung für die Linie 8 wieder in einen betriebsfähigen Zustand zu versetzen. Ob diese Planung bei der aktuellen Verzögerung der Linie 8 aufrechterhalten werden kann, oder ob die Strecke bis dahin in Teilabschnitten saniert wird, auf denen dann Güter- und/oder Personenverkehre rollen, muss geprüft werden.

Was ist dabei das Ziel?

Bobka: Ziel der BTE und ihrer Gesellschafter ist es, nicht nur Eigentümer einer Eisenbahninfrastruktur zu sein, sondern diese Infrastruktur Dritten zur Verfügung zu stellen, damit sie genutzt wird.

Wo wird was gemacht? Gibt es schon eine Kostenschätzung?

Bobka: Aktuell finden Sanierungsmaßnahmen auf dem Abschnitt zwischen Leeste und Kirchweyhe statt. Diese Maßnahmen werden durch den Bund und das Land gefördert. Sie sind erforderlich, um sowohl den Güterverkehr zwischen Kirchweyhe und Thedinghausen als auch Personenverkehre zu ermöglichen.

Kann man die Ertüchtigungen auch für den Betrieb der Linie 8 verwenden?

Bobka: Bei der Strecke der BTE handelt es sich um eine Eisenbahninfrastruktur, die aktuell für Güterverkehr und die Fahrten der Kleinbahnfreunde mit dem Pingelheini genutzt wird. Die für diese Verkehre erforderlichen Maßnahmen entsprechen nicht den Anforderungen an die Ertüchtigung für die Linie 8, sondern sie bilden lediglich die Basis. Eine Ertüchtigung entsprechend den Anforderungen für die Linie 8 ist deutlich aufwendiger. Außerdem ergeben sich bei den Maßnahmen für die Linie 8 Änderungen bei den Anlagen, die eine rechtskräftige Planfeststellung erfordern. Ein Beispiel: die geplante Brücke über die B 6, die für gelegentliche Güterverkehre nicht erforderlich wäre, für den Betrieb der Linie 8 aber zwingend ist.

Wie ist der Sachstand zum Thema Bürgerbahn?

Bobka: Ich freue mich über das Interesse und die Ideen der Kleinbahnfreunde zur Belebung der Strecke. Eine solche Bürgerbahn wäre, wenn sie realisiert werden kann, einmalig in Niedersachsen. Aktuell wird für den Streckenabschnitt zwischen dem Bahnhof Kirchweyhe und dem Bahnhof Leeste ein Betriebskonzept erstellt. Hier arbeitet die BTE eng mit den Fachleuten der Bremer Straßenbahn AG zusammen. Beispielsweise ist am Bahnhof Leeste bereits ein Bahnsteig vorhanden, der für die Zwecke der Bürgerbahn genutzt werden kann.