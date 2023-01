Ameel Hotaky (17) aus Weyhe ist Komponistin, Texterin und Sängerin

Von: Sigi Schritt

Ameel Hotaky auf dem Dachboden in dem Leester Haus, in dem sie mit ihrer Familie wohnt. Dort befindet sich ein Musikzimmer mit Keyboard und Schlagzeug. © Sigi Schritt

Die 17-jährige Ameel Hotaky aus Weyhe ist Komponistin, Texterin und Sängerin. Als sie noch ein Kind war, hat sie sich selbst Gitarre spielen beigebracht. Die junge Weyherin komponiert eigene Stücke und gibt seit mehreren Jahren Konzerte. Kürzlich war sie für den Weyher Künstlernachwuchspreis nominiert.

Weyhe – Wer in das Zimmer der Leester KGS-Schülerin Ameel Hotaky schaut, dem fallen sofort sehr viele Poster in unterschiedlichen Größen ins Auge: Sie zeigen Ed Sheeran, einen englischen, preisgekrönten Singer-Songwriter, Gitarristen und Produzenten. Er wurde durch Hits wie „Don’t“, „Thinking Out Loud“ und „Shape of You“ international bekannt. Dieser Mann, Jahrgang 1991, hat Ameel inspiriert, Musik zu machen.

Als sie noch ein Kind war, hat sie sich selbst Gitarre spielen beigebracht. Die junge Weyherin komponiert eigene Stücke und gibt seit mehreren Jahren Konzerte. Dabei ist sie auf kleineren und größeren Bühnen zu sehen. Die 17-Jährige war kürzlich für den Weyher Künstlernachwuchspreis nominiert und gab im Rathaus eine Kostprobe ihres Könnens. Mit ihrem Repertoire könne sie mühelos ein 60-minütiges Konzert geben – allein mit den Songs, die sie selbst geschrieben und komponiert hat. Dazu kommen Cover-Lieder.

Wie kam sie zur Musik?

Bei ihren Auftritten begleitet sie sich selbst und setzt dabei auf ein kleines Gerät, eine sogenannte Loop-Station. Mit der kann sie Töne aufzeichnen. Wenn sie zum Beispiel das erste Gitarrenspiel ihres Liedes aufnimmt, kann sie es wiederholen lassen und auf diese Art alleine zwei-, oder dreistimmig spielen.

Die Leesterin hat noch keine Millionen Tonträger wie ihr Idol verkauft, aber sie ist wie ihr Vorbild bei bekannten Plattformen gelistet. Wer zum Beispiel bei Amazon oder Apple Music Ameel Hotaky eingibt, kann gleich mehrere Lieder kaufen. Sie heißen „In My Head“, „Oh Boy“, „Take Us Back“ sowie „It Would Keep Us Apart“.

Gitarre, Loop-Station und Mikrofon: Ameel Hotaky bei einem Auftritt im Rathaus in Weyhe. © Sigi Schritt

Ameel Hotaky ist nicht nur Sängerin, sondern auch Texterin und Komponistin. Darüber hinaus gestaltet sie ihre eigenen Single-Cover und managt sich selbst, plant Auftritte, nimmt Songs im Studio auf. Außerdem besucht sie die Oberstufe der KGS Leeste, belegt dort den Musik-Leistungskurs. „Mein Musiklehrer in der Schule spielt selbst Gitarre und findet es super, was ich mache.“

Wie kam sie zur Musik? Dazu holt die Weyherin aus. Im Alter von 12 oder 13 Jahren wollte sie lernen, ein Instrument zu spielen. Ihre Eltern schlugen vor, sie an einer Musikschule anzumelden. Doch Ameel Hotaky entschied sich für einen ganz anderen Weg. Ihre Lehrer sind quasi online in ihr Zimmer gekommen: Youtube-Coaches und – na klar – Ed Sheeran. „Ich habe mir genau angesehen, wie er die Akkorde greift.“ Akkorde, so erklärt sie, seien Harmonien. Es sind Klänge, die zu hören sind, wenn man bestimmte Gitarrensaiten anschlägt. Schnell habe sie gelernt, ihre Lieblingslieder auf ihrer ersten Gitarre zu spielen. Die hatte damals noch Saiten aus Nylon, sagt sie. Irgendwann wechselte sie auf Saiten aus Stahl und besorgte sich die gleiche Gitarre, die auch ihr Idol benutzt.

Ihr Idol Ed Sheeran ist auf vielen Bildern in ihrem Zimmer zu sehen. © Sigi Schritt

Wovon handeln ihre Lieder? „Take Us Back“ ist der Name eines Songs, den sie in der Corona-Zeit geschrieben hat. Sie beschreibt darin, wie sich die Menschen gefühlt haben. Die Botschaft lautet aber auch, dass irgendwann die Krise ein Ende hat.

Ihr neuer Song heißt „All I Got Is A Pen“ (übersetzt: Alles, was ich habe, ist ein Stift). „Grob gesagt geht es um Vorurteile“, so Hotaky. „Achtung: Ohrwurm-Gefahr“, sagte Bürgermeister Frank Seidel bei ihrem Auftritt im Rathaus zu diesem Lied.

Folgt nach dem Abi ein Musikstudium? Nein, sagt Ameel Hotaky. Die 17-Jährige kann sich eher vorstellen, Rechtswissenschaften oder Kriminologie zu studieren. Die Musik werde aber eines immer bleiben: ihre Leidenschaft.