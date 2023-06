Beruf: Polizist

+ © Horst Meyer Laserpistole und Fahrzeug – zwei Einsatzmittel, die Bewerber am Sonntag näher inspizieren können, präsentiert Kommissariatsleiter Domenico Corbo. © Horst Meyer

Kommissariat Weyhe lädt am Sonntag zum Tag der Bewerber ein

Weyhe – Berufsorientierung, ein Stichwort, das alljährlich an Aktualität gewinnt, je weiter sich das Schuljahr dem Ende entgegen neigt. Man liest von Berufsinformationsbörsen, Projekten an Schulen oder auch von Speeddating für Betriebe und Bewerber. An diesen Aktionen ist oftmals auch die Polizei beteiligt. Darüber hinaus bieten die Kommissariate im Einzugsbereich der Polizeiinspektion Diepholz aktuell einen „Tag der Bewerber“.

Im Kommissariat Weyhe besteht am kommenden Sonntag, 11. Juni, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich über die Karrieremöglichkeiten bei der Polizei in Niedersachsen zu informieren, wie Kommissariatsleiter Domenico Corbo jetzt in einem Pressegespräch bekannt gab. „Unsere Zielgruppe sind die noch Unentschlossenen oder Studierende, die eine Alternative suchen. Hier können wir eine Perspektive bieten“, erläutert er.

Das Land Niedersachsen stellte im vergangenen Jahr 900 Bewerber ein

Immerhin stellte das Land Niedersachsen im vergangenen Jahr 900 Bewerber ein. Für die Folgejahre ist mit einer ähnlichen Anzahl zu rechnen. Zusammen mit jungen Kommissaren, die vor Kurzem selbst die Ausbildung beendeten und jetzt in Weyhe Dienst leisten, möchte er Interessierten einen Einblick in die Arbeit vor Ort geben.

Es beginnt mit einem Blick in die Wache mit dem Einsatzleitrechner und dem Zellentrakt. Interessenten lernen verschiedene Einsatzmittel, von der Laserpistole zur Ermittlung von Geschwindigkeiten über Alkomat bis hin zu Fahrzeugen und Waffen kennen. Erkennungsdienstliche Behandlung mit Fotos und Fingerabdrücken ist eine weitere Station. Einen breiten Raum wird aber auch die Beantwortung von Fragen zu Beruf und Ausbildung einnehmen.

Dem computergestützten Einstellungstest folgt ein Sporttest

„Obwohl es eine Vielzahl von Anforderungen gibt, gibt’s für alles auch Ausnahmen“, berichtet einer der Organisatoren, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Neben Informationen zu den Anforderungen, werden wir auch über diese Ausnahmen informieren“, ergänzt er. Wer die Anforderungen erfüllt, hat als erste Hürde einen computergestützten Einstellungstest zu absolvieren. Weitere Stationen sind ein Sporttest, um die nötige Fitness für den Beruf nachzuweisen, sowie ein persönliches Gespräch in Oldenburg. Ganz zum Schluss wartet dann noch ein medizinischer Check.

Wer diese Hürden meistert, hat gute Chancen auf einen Einstieg ins Studium. Mindestvoraussetzung ist dabei ein Realschulabschluss, der über ein Praktikum und dem anschließenden Besuch einer Fachoberschule zur Fachhochschulreife führt. Diesen Ausbildungsabschnitt ersparen sich Bewerber mit Abitur. Diese starten direkt ins Studium an einer der landeseigenen Polizeiakademien.

Kommissariatsleiter Corbo: „Für jeden gelten die gleichen Anforderungen.“

Domenico Corbo macht deutlich: „Für jeden gelten die gleichen Anforderungen, egal welcher Hautfarbe, ob Deutscher oder nicht, Frau oder Mann, jede und jeder ist willkommen“. Er macht aber auch deutlich, dass am Sonntag kein „kleiner Tag der offenen Tür stattfindet“. Corbo schränkt aber sofort ein, dass „auch Eltern willkommen sind, die ihre Kinder bei der Berufsorientierung unterstützen“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, würde die Planungen aber erleichtern. Die Anmeldung ist über den OR-Code möglich, der auf Werbeplakaten, wie am Kommissariat, oder auf der Instagram-Seite der Polizei Syke zu finden ist.