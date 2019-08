Das Kollektiv hinter den Kollektoren

Kirchweyhe - Von Luka Spahr. „Wollen wir nicht aufs Dach steigen?“, ruft einer aus der Gruppe. Das gehe nicht, dazu habe er leider die falschen Schuhe an, entgegnet ein anderer. Daraufhin lautes Lachen. Nicht etwa von testosterongetriebenen Jugendlichen, sondern von welchen, die in vielen Fällen schon ein paar Semester älter sind.

Am vergangenen Mittwochnachmittag trafen sich rund 20 bis 30 Menschen in der Cafeteria der KGS Kirchweyhe. Und einen Grund, aufs Dach der Schule zu steigen, hätten diese allemal gehabt. Vor genau zehn Jahren wurden sie durch ihre Unterschrift zu Gesellschaftern der Gemeinschaft bürgerlichen Rechts (GbR) für die erste Weyher Bürgersolarstromanlage.

Rund 252 000 klimafreundlich erzeugte Kilowattstunden später, haben sie sich zu einem kleinen Festakt getroffen. Während über ihren Köpfen die 181 Module der Anlage weiterhin einen konstanten Energiestrom erzeugen, finden die drei Mitglieder der Geschäftsführung der GbR klare Worte. Vor elf Jahren sei die Idee einer Solarstromanlage in Bürgerhand im Rahmen eines Agenda-21-Projekts entstanden, heute sei die Anlage ein „Leuchtturmprojekt in Weyhe“, so Geschäftsführer Heinz Schulenberg.

Auf einem kleinen Zettel hat er sich Notizen gemacht und gibt vor den versammelten Gesellschaftern, Gemeindevertretern und Lokalpolitikern einen kleinen Rückblick auf die Jahre 2008 und 2009, als das Projekt Form annahm. Auf dem Zettel außerdem: viele Namen.

Christina Mielke etwa von der Gemeinde Weyhe, die den Engagierten damals auf Verwaltungsebene den Rücken gestärkt hat. Oder Jens Eberhard Dzialas, der die Gruppe damals als Ingenieur technisch beraten hat.

Neben den verwaltungstechnischen und juristischen Fragen waren es nämlich vor allem auch technische, die geklärt werden mussten. Da waren zum Beispiel die Anforderungen an das Dach. Für die geplante 200 bis 300 Quadratmeter große Anlage bräuchte es idealerweise ein stabiles Dach mit Südausrichtung und einer Neigung von 30 Grad. Heute produziert die rund 240 Quadratmeter große Anlage auf drei Dächern der KGS Kirchweyhe – die allerdings nur 17 Grad Neigung haben – rund 25 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das reicht rein rechnerisch für zehn Zweipersonenhaushalte und spart 25 Tonnen CO2 im Vergleich zu Strom aus einem Kohlekraftwerk pro Jahr.

Dass es so gekommen ist, war anfangs gar nicht so klar. Frank Seidel, stellvertretender Bürgermeister und ebenfalls zu dem Anlass erschienen, erinnerte in einer kurzen Rede auch an die Fragen und Unsicherheiten, die damals in der Politik diskutiert wurden. Eine private Anlage auf einem öffentlich Dach gab es nämlich bis dato noch nicht. „Kann man das machen? Kommen jetzt alle?“, habe man sich gefragt – und am Ende doch grünes Licht gegeben.

Das Projekt war damals so erfolgreich, dass es mehr interessierte Gesellschafter gab als nötig. 32 wurden es am Ende. Aber alle anderen Interessierten kamen auch noch zum Zug. Im Dezember 2010 wurde die zweite Bürgersolarstromanlage in Weyhe auf der Sporthalle der KGS Leeste errichtet. Auch der Geschäftsführer dieser GbR, Harald Bruns, war in Kirchweyhe erschienen um Heinz Schulenberg und den beiden anderen Geschäftsführern Birgit van Hoorn und Markus Kehlenbeck zu gratulieren. Den Gesellschaftern wünschte Bruns zehn weitere störungsfreie Jahre. „Wir folgen weiterhin Ihren Spuren und hoffen auf gutes Wetter.“