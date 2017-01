Dem Körper Gutes tun, damit die Seele drin wohnen mag

Sudweyhe - Von Sigi Schritt. Nudeln, Käse mit Obst, Zitrusfrüchte und Hummer. Das sind alles Motive, die in der neuen Ausstellung in der Sudweyher Wassermühle zu sehen sind. Die Bremerin Maria Spieker präsentiert in der Zeit von Sonnabend, 21. Januar, bis Sonntag, 12. März, rund 30 Werke, die sich allesamt mit dem Thema Essen beschäftigen.

Ihre Mission: Menschen zum Nachdenken über Nahrungsmittel zu bewegen. Wenn beispielsweise die Besucher im Anschluss ins Restaurant gehen, in dem hochwertige Lebensmittel verarbeitet werden, oder sich entscheiden, selbst noch im Supermarkt einzukaufen, um abends zu kochen, habe sie ihre Absicht erfüllt.

Maria Spieker kocht leidenschaftlich gern. Sie kritisiert, dass zu viele Konsumenten zu Fast Food oder Fertiggerichten greifen. Sie wüssten aber nicht, wie frisches Obst und Gemüse sowie gute Fleisch- und Fischprodukte schmecken und wie Salz und Gewürze die Geschmacksnerven stimulieren.

Sie garniert Bilder mit Menüvorschlägen

Die Künstlerin will mit ihren Bildern die „Wahrnehmung schärfen“. Sie gibt ein Beispiel: „Viele kennen Rote Bete. Es gibt auch Gelbe. Und die schmeckt ebenso fantastisch.“ Den Umstand, dass diese Rübensorte nicht besonders beliebt ist, will sie ändern und die Besucher der Ausstellung zum Nachdenken anregen. Außerdem garniert sie die Bilder mit Menüvorschlägen.

„Käufer nehmen oftmals nicht wahr, wie toll eine Steckrübe aussehen kann“, sagt sie. Ihre Bilder sollen die Seele des Abgebildeten erfassen. Und im Fall der Schottischen Steckrübe heißt das, dass das Bild in Violett gehalten ist sowie Gnubbel und Kanten zu sehen sind.

Spieker will nicht als Gesundheitsapostelin missionarisch unterwegs sein. Sie möchte weder Punkte zählen, noch sich sonst „fitmäßig optimieren“. Das erwarte sie auch nicht von den Besuchern. Ihre Botschaft lautet: „Man muss dem Körper Gutes tun, damit die Seele Lust hat, drin zu wohnen.“ Der Spruch einer Bäckerei in Österreich habe ihr so sehr gefallen, dass sie ihn zum Motto ihrer Bilder machte.

„Kochen ist ebenfalls eine Kunstform“, sagt die Bremerin, die sich nicht an Rezepte hält. Sie probiert lieber etwas aus. Es gebe so viele Variationen, wie Geschmacksnerven angeregt werden könnten.

Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder könnten etwas mit den Bildern anfangen, weil sie die Motive kennen: Nudeln mit Hackfleisch oder Schnittchen, die schon beim Anblick das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Die Zuschauer sehen im historischen Ambiente der Wassermühle Werke unterschiedlicher Größe in Acryl. Doch nicht nur Lebensmittel sind zu sehen, sondern auch eine Kaffeemaschine und mehrere Flaschen, die sie stilvoll angeordnet hat. Ihre Liebe zu einem schwungvollen Pinsel und kräftigen Farben zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Werk.

Maria Spieker, geboren 1951 in Cuxhaven, malt seit über zwei Jahrzehnten. Sie studierte Geschichte und Kunst in Oldenburg. Anschließend arbeitete sie in der Erwachsenenbildung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bremen und war acht Jahre Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft (Grüne). Bis vor ihrer Pensionierung im Jahr 2015 leitete sie die Volkshochschule Süd. Als Künstlerin hat sie mit Aquarellen angefangen, doch sie wechselte von der Öl-Malerei zu Acryl. „Die Farben trocknen schneller und man kann die Schichten ebenso schnell wieder übermalen“, erklärt sie. Die Bremerin gründete 1998 die Ateliergemeinschaft Dammweg. Zahlreiche Ausstellungen folgten.

• Die Vernissage in der Wassermühle beginnt am Sonnabend, 21. Januar, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Einführung hält die Kunsthistorikerin Petra Dzudzek-Edler.