Knutschender Schulleiter als Drohung

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. Mit dem Triumphmarsch „Einzug der Gladiatoren“ stürmten am Freitag bunt gekleidete Kinder der Hundertwasser-Grundschule in die Arena des Mitmachzirkus „Eldorado“, der auf dem Sportplatz das Zirkuszelt errichtet hatte. Das Zelt war bei beiden Aufführungen ausverkauft.

Eine Woche lang hatten die Artisten des Zirkus die Schulkinder auf dieses Ereignis vorbereitet. Sie hatten ihnen am Montag die verschiedenen Angebote gezeigt, an denen sie sich beteiligen konnten. Ab Dienstag trainierten die Sprösslinge fleißig für ihren Auftritt.

„Einen schöneren Schuljahresbeginn kann man sich kaum vorstellen“, waren sich Schulleiter Martin Stamnitz und Konrektorin Katharina Wolff einig. Insbesondere für die am Sonnabend gerade erst eingeschulten Abc-Schützen könnte diese Zirkusvorstellung untrennbar mit ihrem Schulanfang verbunden bleiben.

Von Dienstag bis Donnerstag studierten die Kinder jeweils zwei Stunden ihren Auftritt ein, zwei Stunden besuchten sie den Unterricht. Am Freitag hatten die insgesamt 252 Nachwuchsartisten die Kinder aus den Kindergärten zur Generalprobe eingeladen, ehe sie nachmittags die beiden Hauptvorstellungen gaben.

Lehrer und Eltern waren erstaunt, was die Kinder in der kurzen Zeit gelernt hatten und wie ungezwungen sie sich in der Manege bewegten. Den ersten Riesenbeifall erhielten die Cheerleader und Hula-Hoop-Mädchen, die mit ihren Darbietungen das Programm eröffneten.

Anschließend mühten sich die Clowns mit dem widerspenstigen Bären „Balou“ ab, und als der absolut nicht hören wollte, drohten sie ihm mit der Höchststrafe: „Wenn du jetzt nicht stehen bleibst, dann kommt Herr Stamnitz und knutscht dich ab“ – das kam nicht nur beim Publikum an, sondern auch bei „Balou“.

Cowboys und Indianer traten auf, und eine Schülergruppe zeigte eine Hundedressur mit zwei Border-Collies; Katharina, Ina und Emma hatten mit den drei „Eldorado“-Lamas Kunststücke eingeübt und sich mit ihnen angefreundet, obgleich einer der Vierbeiner Ina am Anfang dieser Freundschaft sogar „gezwickt“ hatte. Lena aus der Klasse 4c durfte an diesem Nachmittag zwei Mal auftreten, denn als „gelernte“ Voltigiererin musste sie auf „Sultan“ wiederholt ihre Turnkunst auf dem Pferderücken zeigen.

Eine atemberaubende Nummer zeigten die Schulkinder ebenfalls. Mutig setzten sie sich auf das Trapez, ließen sich unter das Zeltdach ziehen, hängten sich an die Stange und drehten sich in luftiger Höhe. Was so einfach aussah, verlangte von den Kindern sehr viel Mut und Körperbeherrschung.

Kein Wunder, dass es großen Applaus gab, als plötzlich zwei ganz in Rot gekleidete Engel durch das Zirkuszelt schwebten. Schließlich atmeten alle erleichtert auf, als sich die Trapezkünstler unversehrt und strahlend von ihrem Publikum verabschiedeten.