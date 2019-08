Knappes Zeitfenster für Sanierung

Weyhe - Von Sigi Schritt. Das Zeitfenster ist sehr eng: In den Sommerferien schließen die meisten Kindergärten nur für drei Wochen ihre Tore. Dieser Zeitraum steht den Handwerksbetrieben lediglich zur Verfügung, um Instandhaltungsarbeiten in leeren Gebäuden auszuführen, erklärt Astrid Bruns vom Fachbereich Gebäudewirtschaft. „Wir haben früh ausgeschrieben, deshalb sind einige Arbeiten bereits beendet, andere werden rechtzeitig abgeschlossen sein.“ Die Rathausmitarbeiterin berichtet, dass die Gemeinde einen Betrag von mehr als 100 000 Euro ausgibt, um die Außenhülle von fünf Kindergärten energetisch zu verbessern. Die Kindergärten sind in den Jahren zwischen 1995 und 2000 gebaut worden. Sie haben laut Bruns viel Holz und viele Holzfenster. „Die Fassaden haben es nötig, ausgewechselt zu werden“, so Bruns.

In Dreye sind die Arbeiten noch in vollem Gang: Auf dem Außengelände des Kindergartens sägt zum Beispiel der Metallbauer Holger Brinkmann Profile aus Aluminium zurecht. Sie werden später die neuen sogenannten HPL-Platten tragen, die die Holzfassade ersetzt. Wie Astrid Bruns erläutert, bleiben die Außenwandflächen in Holzrahmenbauweise bestehen. Darauf werden die Metallprofile montiert, auf denen wiederum das im Hochdruckpressverfahren hergestellte Laminat in Plattenform befestigt wird. „Fugen und Eckfugen sind offen ausgebildet“, so Bruns. So bekommen ein Gruppenraum und ein Stück weiter die Gebäudehülle rund um ein paar Fenster ein neues Aussehen. Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten in der Kita Kirchweyhe, Standort Auf dem Geestfelde. Die Kosten beziffert die Gemeinde auf rund 70 000 Euro. Außerdem wurden laut Bruns mehrere Glasfassaden in den Kindertagesstätten Weyhe-Mitte, Erichshof und Lahausen ausgetauscht. Ein Tischlereibetrieb baute die Fenster aus und entsorgte sie. Künftig werden die Mädchen und Jungen aus Kunststofffenstern hinaussehen, so Bruns. Die sind nicht mehr – wie die alten – zweifach verglast, sondern haben eine weitere Schicht aus Glas und einen sogenannten U-Wert von 1,0. Die Gemeinde setzt einen Betrag von mehr als 33 000 Euro dafür an.

Laut Bruns gehören noch verschiedene Boden-, Tischler-, Sanitär- und Malerarbeiten in verschiedenen Einrichtungen der Kindertagesstätten zum Sanierungsprogramm für die Sommerferien.

Könnte nicht alles in einem Rutsch saniert werden? Auf Nachfrage erklärt die Rathausmitarbeiterin, dass die Verwaltung nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat. Deshalb würde sie eine Prioritätenliste erstellen.