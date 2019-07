Knapp 4 000 Badegäste – Rekord

Freibad erlebte Ende Juni den größten Besucherandrang der vergangenen zwei Jahrzehnte

+ Dieses Mädchen sucht die Erfrischung und saust über eine Rutsche ins Wasser. Foto: Jantje Ehlers

Weyhe - Von Sigi Schritt. Rekord im Freibad Weyhe: Die Gemeinde hat am vergangenen Sonntag knapp 4 000 Badegäste gezählt – so viel wie noch nie zuvor an einem einzigen Tag in den vergangenen zwei Jahrzehnten, sagt die zuständige Gemeindemitarbeiterin Susanna Clottey.