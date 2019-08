Kirchweyher Heide: Knapp 200.000 Euro für Erschließungsstraße

Ein Eckgrundstück an der Kirchweyher Heide. Im Hintergrund ist ein Teil des Hauses der Krippenkinder zu sehen.

Kirchweyhe - Die Anwohner der Kirchweyher Heide haben über mehrere Jahre mit einer Baustraße leben müssen, um zu ihren Grundstücken zu kommen. Damit ist in Kürze Schluss. Die Gemeinde lässt eine Erschließungsstraße bauen. Die Ausschreibung hatte die Firma rb-Bau & Partner aus Gnarrenburg gewonnen. Die Ausbaukosten: rund 193 .000 Euro. Eine Fertigstellung ist für November geplant.

Dierk Heitmann von der Gemeindeverwaltung versichert auf Nachfrage, dass kein Grundstückseigentümer zur Kasse gebeten wird. Er begründet dies damit, dass die Kosten für die Erschließung bereits in dem Preis für den Baugrund inkludiert gewesen seien. Das Areal befindet sich in der Nähe der KGS Kirchweyhe. Dort hatte die Gemeinde vor ein paar Jahren zwölf Grundstücke zwischen der Wehlauer Straße und dem Haus der Krippenkinder verkauft. Mittlerweile stehen alle Häuser und sind auch bezogen, erläutert Heitmann, weshalb die Gemeinde nun die Straße in den Fokus nimmt.

Geplant ist der Endausbau in Pflasterbauweise: Die Firma aus Gnarrenburg soll Rechteck-Steine aus Beton setzen. Die Gemeinde hatte sich für eine rote Farbe entschieden. Ähnliche Steine seien zum Beispiel auch beim Straßenprojekt „Am Dobben“ verwendet worden. Für diese Straße hatte sich die Verwaltung allerdings „Herbstlaub“ als Farbgebung ausgesucht.

Zurück zur Kirchweyher Heide: Seit ein paar Tagen wird die provisorische Befestigung oberflächlich abgetragen. Die Anwohner müssen für die Zeit der Arbeiten mit Einschränkungen rechnen. Laut Gemeinde sind insgesamt drei Abschnitte geplant. „Sperrungen werden mit den Anliegern abgestimmt“, versichert Dierk Heitmann.

+ Wenn der Freibad-Parkplatz überfüllt ist, stellen Fahrer ihre Fahrzeuge auf diesem geschotterten Areal ab. Das ist eine Ersatzabstellfläche. Sie bekommt keine Pflasterung. © Sigi Schritt

Wie Heitmann erläutert, können die Straßenbauer auf einem vorhandenen Untergrund aufbauen: Es sei die sogenannte Tragschicht, die bereits von Anfang errichtet worden ist.

Die neue Straße hat eine Gesamtlänge von 320 Metern und führt am Haus der Krippenkinder vorbei. Um eine geforderte Verkehrsberuhigung der Straße zu verwirklichen, sollen Aufpflasterungen, Einengungen und Versätze errichtet werden. Wird der Platz neben der Skateranlage, der als Ersatzparkplatz für das Freibad verwendet wird, auch gepflastert? Das bleibe eine geschotterte Fläche, so Dierk Heitmann. Dieses Areal sei nicht Teil der Ausschreibung gewesen.