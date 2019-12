Klönschnack und Konzerte

Leester Weihnachtsmarkt erneut ein Publikumsmagnet / Viel Musik in der Marienkirche

+ Grundschüler singen Weihnachtslieder.

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. Seit mehr als 40 Jahren wird in Leeste um den ersten Adventssonntag ein Weihnachtsmarkt veranstaltet. Aber das ist nur ein Teil der langen Tradition dieses Marktes. Zum Weihnachtsmarkt in Leeste gehört ebenso, dass dieser sich in jedem Jahr anders darstellt, Überraschungen bietet und dass er immer wieder sehr gut besucht ist. Für viele Leester, Erichshofer und Melchiorshauser beginnt mit dem Weihnachtsmarkt auch die Vorweihnachtszeit – ein Bummel über den Markt ist dabei unerlässlich.