Klimawandel im Fokus

Ulrich Krause-Röhrs, Annika Behr und Christoph Siedersleben (v.l.) laden zum Gottesdienst ein, der am Sonntag um 10 Uhr im Festzelt beginnt. Foto: Büntemeyer

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Schon seit einigen Jahren gehört zum Familiensonntag bei Weyhe total auch der Familien-Gottesdienst im großen Festzelt. So auch in diesem Jahr.

„Wandel Klima!“ ist das Motto dieses Gottesdienstes, und dieses Motto soll eine Aufforderung an alle sein, die bewusst im Leben stehen und denen Klimawandel und Klimaschutz unter den Nägeln brennt.

Die Pastoren Christoph Siedersleben und Ulrich Krause-Röhrs werden bei diesem Gottesdienst von Gemeindemitgliedern unterstützt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, schließlich wurde in Weyhe der Klimanotstand ausgerufen.

„Es ist ein Thema, das viele in Weyhe total beschäftigt“, wie Ulrich Krause-Röhrs Gottesdienstmotto und den aktuellen Anlass kombiniert.

Es ist das „Top-Thema bei politischen Umfragen“. Jugendliche gehen bei den „Fridays for Future“-Demonstrationen dafür auf die Straße, Menschen, die als völlig unpolitisch galten, fühlen sich unmittelbar betroffen, haben Ängste.

Pia Steinke und Siard Schulz werden während des Gottesdienstes für die „Fridays for Future“-Organisation in Weyhe sprechen und formulieren, was Jüngere von den Älteren erwarten.

Thomas Brugger, Weyher Nabu-Vorsitzender, wird darüber informieren, wo der Klimawandel in Weyhe schon spürbar und sichtbar ist und was jeder dagegen tun kann.

Die beiden Pastoren werden das Thema theologisch behandeln und weisen darauf hin, dass es sich dabei nicht um ein Politisieren des Glaubens geht, sondern um ein zentrales Thema des christlichen Glaubens: die Bewahrung der Schöpfung.

Bei diesem Gottesdienst in der guten Stube der Wesergemeinde, musikalisch vom Posaunenchor und von Sören Tesch an der Orgel begleitet, erhalten die Besucher – auch das ist eine bewusste Entscheidung der Kirchengemeinde – keine Liederzettel mehr. Die könnten nach dem Gottesdienst über den Marktplatz flattern. Annika Behr, eine junge, engagierte Freiwilligendienstleistende der beiden Weyher Kirchengemeinden, wird Liederhefte zusammenstellen.