Klimaschutzmarkt informiert in Weyhe über Sanierungen, Mobilität und mehr

Von: Dierck Wittenberg

Ingrid Kreiser-Saunders und Bernd Olma (Leiter des Projektmanagements) stellen den Klimaschutzmarkt vor, der am Wochenende in Leeste Premiere feiert und konkrete Ansätze fördern möchte. © Verein Umweltzentrum Stuhr-Weyhe

Wie lassen sich die eigenen vier Wände klimafreundlich umgestalten? Mit einem Klimaschutzmarkt möchte der Verein Umweltzentrum Stuhr-Weyhe Anregungen liefern, wenn es um die konkrete Umsetzung klimafreundlicher Vorhaben geht.

Leeste – Die erste Veranstaltung dieser Art fällt nicht zufällig auf Sonntag, 27. August, den Termin des Leester Hollandmarkts. Ganz in der Nähe, aber auf der anderen Seite der Alten Poststraße, wird nachmittags zwischen 15 und 17 Uhr der Klimaschutzmarkt mit seinen Info-Ständen zu finden sein: an der Leester Straße 44, vor Michaelis Optik.

Ingrid Kreiser-Saunders bestätigt, dass die Idee gewesen sei, dass die Besucher des Hollandmarkts „auch bei uns vorbeischauen“. Die promovierte Chemikerin und Leiterin des Klimaschutzmarkts gibt im Gespräch einen Ausblick: „Es geht hauptsächlich um Haussanierung. Wärmeversorgung, PV-Anlagen, Wärmedämmung.“ In einer Pressemitteilung kündigt das Umweltzentrum Infobroschüren zum Einsatz von Wärmepumpen an. Zwei Photovoltaik-Module und ein Solardachziegel stehen demnach zur Ansicht bereit.

Aber es soll nicht allein um Gebäudesanierung gehen. „Der Klimaschutzmarkt stellt klimaschonende Ansätze in der Region vor und will die konkrete Umsetzung fördern“, heißt es in der Ankündigung. Mit regionalen Partnern würden unterschiedliche Themen präsentiert.

Die BTE werde mit einer Schautafel vertreten sein

Das sind Kreiser-Saunders zufolge beispielsweise die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE), auf deren Strecke die Straßenbahn Linie 8 einmal fahren soll. Die BTE werde mit einer Schautafel vertreten sein. Als weitere assoziierte Partner nennt sie unter anderem die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) und die Kreissparkasse Syke. Diese seien nicht selbst mit Mitarbeitern vor Ort, steuerten aber Informationen bei. Die Ankündigung verspricht Wissenswertes zu Fördermitteln und Krediten für Klimaschutz- beziehungsweise Energiesparmaßnahmen. Möglichkeiten der klimaschonenden Mobilität und der Abfallentsorgung und Verwertung rundeten das Angebot ab, heißt es. Beim Klimaschutzmarkt werde es eine Info-Säule zu den Themen Modernisierungskredit und Förderung geben, außerdem einen Aufsteller mit Informationen und Prospekten der AWG rund um die Themen Energie aus Abfall und regenerative Energien.

Zusammen mit Vertretern des Umweltzentrums Stuhr-Weyhe wird Inse Ewen, Energieberaterin von der Verbraucherzentrale Bremen, in Leeste vor Ort sein. Sie werde Beratungen rund um Energie und Haus anbieten.

Umweltzentrum beantwortet Fragen von Anwohnern

Nicht zuletzt wird über das Forschungsprojekt zur suburbanen Wärmewende in Leeste informiert. Für das mit Bundesmitteln geförderte Projekt, das in diesem Jahr in die Umsetzung gegangen ist (wir berichteten), übernimmt das Umweltzentrum Stuhr-Weyhe die Kommunikation vor Ort. Es beantwortet also Fragen von Anwohnern – mit Vortragsveranstaltungen und nun auch auf dem Klimaschutzmarkt. Den beschreibt Kreiser-Saunders als Premiere, weitere sollen bei ähnlichen Gelegenheiten folgen.

Um weitere Module anbieten zu können, sucht die Leiterin des Klimaschutzmarkts weitere regionale Partner. Diese können sich bei Interesse bei Ingrid Kreiser-Saunders (E-Mail: kreiser-saunders@subww-leeste.de) melden. Aber zunächst hat sie für die Premiere in Leeste einen Wunsch: „Ich hoffe auf gutes Wetter.“