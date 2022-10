Mehr Pollenflug und erhöhte Ozonbelastung: Risiken durch Klimaerwärmung steigen

Klimaschutz geht alle an: Wieso Kinderärzte „Fridays for Future“ unterstützten

Von: Dierck Wittenberg

Warnen vor gesundheitlichen Gefahren des Klimawandels: die Ärztinnen Stefanie Ruwisch (l.) und Malin Wachendörfer. © Wittenberg

Kinderärzte machen bei der Fridays-for-Future-Bewegung mit? In Weyhe schon. Im Interview verraten Kinderärztin Stefanie Ruwisch und der Assistenzärztin Malin Wachendörfer ihre Beweggründe.

Weyhe – Am Freitag, 23. September, ist die „Fridays for Future“-Bewegung bei einem globalen Klimastreik erneut auf die Straße gegangen. Nicht nur Kinder und Jugendliche haben für konsequenteren Klimaschutz demonstriert. In Weyhe zählten auch neun Kinderärzte und -psychiater aus Stuhr, Weyhe und Syke zu den Unterstützern. „Kinder brauchen Klimaschutz jetzt“, fordert der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte schon länger.

Welche gesundheitlichen Risiken sind durch die Klimaveränderung zu befürchten? Und sind sie schon spürbar? Darüber hat Dierck Wittenberg mit der Kirchweyher Kinderärztin Stefanie Ruwisch und der Assistenzärztin Malin Wachendörfer gesprochen.

Klimaschutz geht alle an: Kinderärzte unterstützen „Fridays for Future“

Was hat Sie dazu bewogen, an Fridays for Future teilzunehmen?

Stefanie Ruwisch: Wir treffen uns regelmäßig als Kinderärzte und haben festgestellt, dass es im Bewusstsein der meisten Menschen immer noch nicht angekommen ist, dass Klimaschutz wirklich ein Thema ist, dass uns alle angeht. Und weil wir als Kinderärzte die Folgen des Klimawandels befürchten, haben wir gedacht: Wir wollen da mal ein Zeichen setzen. Wir wollen öffentlich zeigen, dass wir Kinderärzte uns wirklich Sorgen um die Zukunft der Kinder machen, was das Klima angeht.

Hinter uns liegt ein trockener und heißer Sommer. Haben Sie, aus ärztlicher Perspektive, bemerkt, dass das gesundheitliche Folgen hat?

Ruwisch: Ja. Wenn es so richtig warm ist, merken wir schon, dass die kleinen Kinder mehr durch die Hitze leiden. Man kann auch beobachten, dass Überhitzung immer mal wieder vorkommt. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Zeckendichte zunimmt. Weil mehr Zecken nicht absterben, da es im Winter nicht so kalt ist, kommt es da zu einer Vermehrung und dann eben auch zu einer Vermehrung von übertragbaren Krankheiten.



Malin Wachendörfer: Man sieht es auch daran, dass man mehr Sonnenbrände hat, mehr Sonnenschäden an der Haut. Dass das immer mehr Thema wird, dass sich die Eltern und die Kinder angemessen mit Bedeckungen schützen.

Mehr Pollenflug und erhöhte Ozonbelastung: Risiken durch Klimaerwärmung steigen

Ist das ein Bereich, in dem Kinder stärker gefährdet sind als Erwachsene?

Ruwisch: Auf jeden Fall, die Haut ist ja viel empfindlicher. Kinder können nicht so gut schwitzen wie Erwachsene, sie überhitzen schneller. Kinder sind ja – hoffentlich – häufiger draußen als Erwachsene. Kinder toben mehr und rennen mehr. Die haben natürlich eine größere Gefahr, bei hohen Temperaturen Schaden zu nehmen.



Wachendörfer: Und die Sonnenbrände im kindlichen Alter, die Häufigkeit und Schwere, sind auch verbunden mit dem Risiko von schwarzem Hautkrebs später. Also: Wenn man als Kind viele Sonnenbrände hat, ist das Risiko höher, später Hautkrebs zu bekommen.

Welchen gesundheitlichen Risiken werden durch die Klimaerwärmung steigen?

Ruwisch: Zum Beispiel wird die Ozonbelastung zunehmen. Dann befürchten wir, dass Asthma-Erkrankungen und Bronchitis-Erkrankungen zunehmen. Es wird vermutlich mehr Pollenflug geben. Es werden sich neue Pollen, also neue Pflanzen, ausbreiten, die wiederum Allergien auslösen werden. Ähnlich wie bei den Zecken werden sich weitere Krankheitsüberträger ausbreiten, Mücken zum Beispiel. Blaualgen wird es sicher häufiger geben. In der Ostsee könnten vermehrt Vibrionen auftreten (also Bakterien, die Wund-Infektionen oder etwa Durchfallerkrankungen verursachen können; Anm. d. Red.). Auch die Ausbreitung von Krankheitserregern, die wir hier gar nicht kennen: Wenn die Temperaturen sich ändern und der Winter nicht mehr so kalt wird, werden hier andere Krankheitsträger auftreten.

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sicher: Klimaveränderungen gefährdet die Gesundheit der Kinder

Neue Überträger: Die Tigermücke „Die Veränderung des Klimas gefährdet auf vielfältige Weise die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen – heute schon.“ Das hat der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, bereits 2021 in einer Pressemitteilung betont. Ein Beispiel sei demnach das Auftauchen der Asiatischen Tigermücke in Baden-Württemberg und Thüringen. Sie könne diverse Viren übertragen, darunter die Zika-, Chikungunya- und Dengue-Viren. Die damit einhergehenden Symptome reichen von Abgeschlagenheit, Fieber, Hautausschlag und Gelenkschmerzen bis hin zu neurologischen Beeinträchtigungen. Die unspezifischen Symptome machten Diagnosen schwierig – besonders, weil diese Erkrankungen bislang hierzulande nicht vorkamen, so der Berufsverband.

Psychische Belastung nimmt zu: Zukunftsängste durch den Klimawandel

Gibt es noch weitere Folgen?

Wachendörfer: Wir haben über Krankheitserreger gesprochen, aber die psychischen Folgen für Kinder und Jugendlichen sind natürlich auch groß. Man sieht, dass die psychische Belastung zunimmt. Das haben wir auch hier in der Praxis gesehen. Natürlich auch durch Corona, aber der Klimawandel ist ein Thema, das Kinder und Jugendliche beschäftigt. Wir unterstützen sie ja dabei, sich in die Zukunft zu entwickeln. Und man fragt sich dann manchmal: Was ist das für eine Zukunft, in die es geht? Nach dem 18. Geburtstag sind wir nicht mehr dabei. Aber irgendwie muss es ja eine lebenswerte Zukunft sein, in die die Kinder und Jugendlichen hineinwachsen können. Und wenn man sich jetzt gerade die Weltlage anguckt, gibt’s viele Sachen, die einem Angst machen können, die Depressionen auslösen können. Dazu gehören der Klimawandel und die Katastrophen, die in der Welt passieren.



Ruwisch: Mit der seelischen Belastung, das ist schon deutlich zu sehen. Dass die Jugendlichen, die wir zur Vorsorge sehen, sich oft sich gar nicht mehr trauen, Pläne oder Wünsche zu haben. Dass sie sehr eingeschränkt sind, in dem, was sie ihrer Zukunft abverlangen wollen, weil sie gar nicht wissen, wie das alles so wird.

Was würden Sie sich wünschen: Was müsste passieren, um auf den Klimawandel und die Folgen im Gesundheitsbereich zu reagieren?

Ruwisch: Ich würde das anders sehen. Ich würde mir wünschen, dass jeder für sich überlegt, wo er anfangen kann. Ich finde: Klimaschutz ist immer noch das, was die anderen mal machen sollten, wo man denkt: Die Politik muss das entscheiden. Aber jeder kann ja für sich Entscheidungen treffen, die das Klima schützen. Ein Beispiel ist, dass viele ständig das Auto benutzen und ihre Kinder überall hinfahren. Das wäre doppelt gut, wenn das nicht passieren würde: Wenn das Kind sich dann bewegt, wäre das gut, und fürs Klima wäre es auch gut. Es gibt so viele kleine Dinge, die man machen kann, wenn jeder für sich überlegt, wo ich das Klima schützen kann, und das auch als seine Verantwortung sehen würde. Das wäre mein Wunsch.



Wachendörfer: Was ja eh gerade ein großes Thema ist: Auf Wissenschaftler hören, Wissenschaftler mit in die Politik holen. Also Klima-Wissenschaftler integrieren, die eben die Zahlen und Fakten haben, und davon die Konsequenzen ableiten. So arbeiten wir ja im Prinzip auch. Wir haben ja eine wissenschaftliche Basis und leiten davon die Therapie ab. Das wäre wichtig, dass das mehr passiert.