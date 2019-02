Tausende Amphibien in Gefahr: Leester Moor verlandet

Leeste - Von Sigi Schritt. Thomas Brugger vom Naturschutzbund (Nabu) Weyhe schlägt Alarm: Das Böttchers Moor und ein weiteres Gewässer in der unmittelbaren Nähe, das Kleine Moor, verlanden - mit einer aus Bruggers Sicht „dramatischen Folge“. Der Nabu-Vorsitzende sieht eine Gefahr für Tausende Amphibien, die Jahr für Jahr in diesen Gewässern ablaichen. „Sie verlieren ihr Revier.“ Der Naturschützer findet, dass den Tieren mit vereinten Kräften geholfen werden muss. Er hat auch schon Ideen parat, wie das gelingen könnte. Gemeinde und Kreis wollen helfen.

Eine Stippvisite am Dienstag hat ergeben, dass die Pegelstände der beiden Gewässer für die Tiere nichts Gutes verheißen. In beiden Fällen ist die Nullmarke bereits unterschritten. Und massive Regenfälle wie in den Wintern 2016/2017 und 2017/2018 seien nicht in Sicht. Auch in den nächsten Wochen würden sich die Himmelsschleusen nicht ausreichend öffnen, glaubt der Nabu-Vorsitzende.

Im Kleinen Moor watete Brugger im Schlamm Richtung Messlatte. Die Decke befindet sich 45 Zentimeter im Minusbereich. Das Böttchers Moor ist fünf Zentimeter unter der Nullmarke. Die Idylle sei trügerisch. Brugger nennt als Grund für die „massive Verlandung“ der beiden Gewässer die Trinkwassergewinnung und sieht die Harzwasserwerke dafür in der Verantwortung.

Jahrzehntelang hat dieses Unternehmen laut Nabu aus neun Brunnen in Weyhe, drei in Stuhr und sieben in Syke insgesamt 16 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich gewonnen. 2010 erfolgte die Genehmigung einer Aufstockung der Fördermenge um weitere vier Millionen auf 20 Millionen Kubikmeter, um unter anderem auch Bremen mit Trinkwasser zu versorgen. „Diese Brunnen haben einen Einfluss auf den Grundwasserstrom“, sagt Brugger. Das gelte insbesondere für den Horizontalbrunnen mit der Bezeichnung HBF3, 1000 Meter südlich der Gewässer, und den Brunnen 11, 700 Meter westlich (wir berichteten über die Erneuerung).

+ Böttchers Moor: Der Pegelstand ist unter der Nullmarke. © Sigi Schritt

Laut Brugger sei allein durch die 16-Millionen-Förderung der Grundwasserpegel bei besagten Gewässern um 0,75 Meter abgesenkt und durch die Erhöhung der Fördermenge um einen weiteren halben Meter. Nach Nabu-Erhebungen würden es die Niederschläge nicht mehr schaffen, die Gewässer zu füllen, lautet Bruggers Analyseergebnis. Es komme auf den Grundwasserpegel für das Schlatt und den Tümpel an.

Was machen die Tiere, wenn sie auf das verlandete Kleine Moor treffen? Sie müssen zum Böttchers Moor ausweichen, so der Nabu-Vorsitzende. Dort aber treiben ausgesetzte Sonnenbarsche ihr Unwesen, die die Kaulquappen fressen. Die Fische müssten dringend aus dem Wasser geholt werden, wünscht sich der Naturschützer. Und für den verlandeten Tümpel fordert Brugger, dass er aufgefüllt wird.

Außerdem regt der ehemalige Weyher Ratsherr an, darüber nachzudenken, ob die Stadt Bremen für die Trinkwassergewinnung wieder Wasser aus der Weser aufbereitet. Dann könnte das Wasser aus der niedersächsischen Nachbarregion - wie früher - wieder beigemischt werden mit der Folge, dass die Liefermenge aus Weyhe, Stuhr und Syke sinkt.

+ Böttchers Moor: Am Steg kann kein Boot festmachen. © Sigi Schritt

Fachbereichsleiter Steffen Nadrowski der Gemeindeverwaltung könne keine eindeutige Ursache benennen, weshalb der Wasserspiegel des Kleinen Moors so dramatisch gefallen sei. „Die extrem geringen Niederschläge des Sommers 2018 können hierzu beigetragen haben“, glaubt er. Auch sei nicht ausgeschlossen, dass die Grundwasserentnahme zur Trinkwassergewinnung eine Rolle gespielt hat.

Die Gemeinde Weyhe ist als Eigentümerin in Zusammenarbeit mit dem Landkreis seit Jahren aktiv, den Erhalt des Gewässers zu sichern, so Nadrowski. Er erinnert an die Entschlammungsaktion. Darüber hinaus sei das „Kleine Moor“ in das sogenannte Beweissicherungsverfahren zu den Folgen der Trinkwassergewinnung einbezogen. Die Gemeinde beabsichtigt kurzfristig, einen Termin mit allen Betroffenen wie dem Landkreis, den Harzwasserwerken und dem Nabu anzuberaumen, um „die Perspektiven für einen langfristigen Erhalt zu erörtern“. Für das benachbarte „Böttchers Moor“ wird derzeit laut Nadrowski ein Gutachten erarbeitet, das unter anderem Aussagen zur langfristigen Sicherung des Gewässers beinhaltet. „Dabei wird auch die Regulierung des Bestands an Fischen und Amphibien berücksichtigt werden.“

„Wir müssen schauen, ob die Harzwasserwerke in der Pflicht sind, etwas zu tun oder nicht“, sagt der Wasserbau-Ingenieur Martin Kleingünther vom Landkreis. Er stimmt mit dem Nabu überein, dass ohne die Trinkwasserförderung der Grundwasserstand ein anderes Niveau habe.

Zur Pegelabsenkung führt der Vertreter der Unteren Wasserbehörde ebenso wie die Gemeinde als natürlichen Aspekt die geringen Niederschläge vom Sommer 2018 an. Während das Böttchers Moor ein Schlatt sei, ist es das Kleine Moor nicht. Dem fehle die „natürliche Dichtung nach unten“. Das könnte man ändern. Ob man es mit Schläuchen auffüllen kann, müsse man mit dem Nabu erörtern. Und in Sachen Sonnenbarschen habe die Untere Wasserbehörde längst angeregt, etwas gegen diese Tiere zu unternehmen. „Allerdings ist niemand explizit ausgeguckt worden.“