Klassentreffen der speziellen Art

Schülerinnen und Schüler des Entlassungsjahrganges 1952 aus der damaligen Volksschule Kirchweyhe trafen sich am Freitag wieder und nach einer von Hans- Heiner Bösche (2.v.l.) arrangierten Besichtigung der Marina am Wieltsee ging es zur Wiedersehensfeier in die Destille.

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Es muss eine ungewöhnliche Klasse mit einem ungewöhnlichen Klassenlehrer gewesen sein, die sich am Freitag, 67 Jahre nach ihrer Schulentlassung aus der Volksschule Kirchweyhe, am Wieltsee wieder traf. Hans-Heiner Bösche hatte alle zusammengetrommelt, und sie kamen gerne. „Für uns ist das Klassentreffen etwas ganz besonderes“, berichtete eine erwartungsvolle Ehemalige.

Zusammen mit Helga Dobat und Bernd Urban hatte Bösche bisher jedes Klassentreffen vor allem für die ehemaligen Mitschüler, die von weither angereist waren, zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Sie unternahmen Bus-Rundfahrten durch die Gemeinde, fuhren zu Wochenendfeiern nach Walsrode und Bad Zwischenahn und die von weither angereisten Ehemaligen übernachteten bei ihren Mitschülern. Und es blieb immer viel Zeit für Gespräche, in denen Erinnerungen aufgefrischt wurden.

Diese Freude an gemeinsamen Unternehmungen hatte möglicherweise ihr damaligen Klassenlehrer Werner Pertzel in ihnen geweckt. Er spielt in vielen Gesprächen seiner Ehemaligen noch immer eine ganz besondere Rolle. Vor allem die Abschlussfahrt nach Norderney sorgt auch noch fast 70 Jahren noch immer für Gesprächsstoff.

Immerhin hatte ihr Lehrer es geschafft, dass alle Schüler mitfahren konnten. Die Kosten in Höhe von 25 Deutsche Mark konnten 1951 längst nicht alle Eltern aufbringen. Also wurde langfristig auf die Fahrt gespart. Um Geld zu verdienen, sammelten die Kinder in Kirchweyhe Altpapier und ein Mädchen, dessen Eltern völlig mittellos waren, hatte plötzlich einen „Sponsor“, und jeder Schüler weiß heute, dass damals ihr Klassenlehrer dahinter steckte.

Werner Pertzel fand auch deshalb schnell einen Zugang zu seiner Klasse, weil er so ganz anders unterrichtete, als seine Vorgängerin „Fräulein Meyer“. Dazu muss man wissen, dass diese Klasse 1943 eingeschult wurde, als Lehrer noch versuchten, ihre pädagogischen Absichten mit dem Rohrstock durchzusetzen. „Fräulein Meyer“ begrüßte ihre Klasse morgens mit „Heil Hitler“ und den Kindern bleibt der Anblick bis heute unvergessen, als sie an „Führers Geburtstag“ eine Lederkoppel und Riemen über der Schulter trug.

Bei der Schulentlassung bezeichnete Pertzel sie als „Goldener Jahrgang“, und das Lob motivierte sie und schweißte die Klasse über die Schulzeit hinaus noch zusammen. Das empfand wohl auch Hubert Dudziak so, denn der ehemalige Weyher Ratsherr und Sprecher des Weyher Gemeindesportringes, gehörte auch zu der Klasse. An den prägenden Gemeinschaftserlebnissen war er jedoch nicht mehr beteiligt, „denn meine Eltern haben mich damals nach Bremen zur Schule geschickt“.

Am Freitag gab es an der Marina im Wieltsee ein gemeinsames Picknick und anschließend ging es zurück in die Destille, wo Hans-Heiner Bösche eine Bilderausstellung mit Fotos aus der Schulzeit und von späteren Klassentreffen vorbereitet hatte.