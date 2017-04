In Kirchweyhe rollen die Bagger: In direkter Nähe zum Freibad entsteht am Neddernfeld eine Kindertagesstätte mit rund 740 Quadratmetern Grundfläche. In den eingeschossigen Holzbau sollen drei Gruppen einziehen. Ein Küchentrakt wird der Versorgung dienen. Das Rathaus geht davon aus, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

J sie/Foto: Schritt