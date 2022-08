Kita-Kommunikation wird digital: Weyhe führt App ein

Von: Dierck Wittenberg

Stellen die neue Kita-App „KIKom“ vor: Annika Lankenau (l.), Leiterin Kita „Südlich Reinsweg“ und Inga Bleeker vom Fachbereich Bildung und Freizeit. © Dierck Wittenberg

Was bisher über Aushänge und schriftliche Mitteilungen läuft, soll im kommenden Kita-Jahr digital werden. In Weyhes Kindertagesstätten wird derzeit eine App eingeführt.

Weyhe – In der einen Gruppe gibt es einen Krankheitsfall, ein anderes Kind wird morgen nicht vom Vater, sondern der Tante abgeholt. Und dann steht das gemeinsame Sommerfest an. In einer Kindertagesstätte gibt es immer etwas zu besprechen, tagtäglich werden Informationen zwischen Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Leitung ausgetauscht.

Dafür stehen verschiedene Wege zur Verfügung. Dabei sind schriftliche Mitteilungen auf Papier oder Aushänge auch in Weyhe bisher an der Tagesordnung, so Inga Bleeker, im Rathaus Teamkoordinatorin des Kinder- und Familienservicebüros. Daneben gibt es noch E-Mails. Gerade Eltern tauschen sich häufig über Whatsapp-Gruppen aus. Der Messenger-Dienst ist aber aus Datenschutzgründen nicht unumstritten; das Personal kann auf diesem Weg nicht mitreden beziehungsweise -schreiben.

In der Pandemie haben Elternsprecher wichtige Informationen weitergegeben

Die Gemeinde Weyhe ist nun dabei, einen einheitlichen, elektronischen Kanal zu schaffen, um Informationen auszutauschen. Wie wichtig das ist, habe auch die Corona-Pandemie gezeigt, berichtet Inga Bleeker. Hier hätten häufig die Elternsprecher dringende Informationen weitergegeben.

„Wir hoffen, mit der Einführung einer App schneller und transparenter kommunizieren zu können“, sagte Bleeker. Zusammen mit Annika Lankenau, Leiterin der Kita „Südlich Reinsweg“, hat Bleeker am Donnerstag im Rathaus die App vorgestellt.

Mehrere Kita-Apps haben eine Testphase durchlaufen

Deren Einführung, die nun nach und nach erfolgen soll, ist eine Testphase vorangegangen: Drei verschiedene Programme mussten ihre Alltagstauglichkeit beweisen. Die Wahl sei letztlich auf „KIKom“ gefallen, erklärt Bleeker. Für die App spreche auch, dass das Hosting, also das Speichern und Bereitstellen der Daten, komplett in Deutschland geschehe.

Die Kita „Südlich Reinsweg“ war eine von drei Kindertagesstätten, die sich an dem Praxistest beteiligt hatten. Leiterin Annika Lankenau kennt die App also bereits aus dem Alltag. Beim Pressetermin konnte sie einen Einblick in die Möglichkeiten geben, die die App bietet. Dazu zählen etwa persönliche Nachrichten an die Eltern, das Planen von Terminen oder der Blick in den Speiseplan. Auch Krankheitsfälle lassen sich über die App melden.

Nicht alle Weyher Kitas werden alle Funktionen nutzen

Zu diesem Punkt ergänzte Bleeker, dass es sich um besonders sensible Daten handele. Sie betonte, dass von den einzelnen Kitas entschieden werde, ob die Apps für Krankmeldungen genutzt werde. Gerade in kleineren Einrichtungen sei der persönliche Kontakt wichtig.

Die Kita-Kommunikation soll durch ihre Digitalisierung nicht nur einheitlicher, sondern auch einfacher und besser werden. Laut Lankenau können Eltern darin Unterlagen direkt ausfüllen und unterschreiben. Die Kita-Leiterin berichtet davon, dass sie bereits Erfahrungen bei der Planung von Veranstaltungen hat sammeln können: Die Testphase sei in die Faschingszeit gefallen, in der ein Büffet anstand. „Ich habe noch nie eine Büffet-Liste gesehen, die sich so schnell gefüllt hat“, erinnert sich Lankenau.

Im September soll die App in allen Kitas laufen

Sie zählt weitere Funktionen auf: Bei Direktnachrichten gebe es für beide Seiten Lesebestätigungen. Sowohl Eltern als auch das Personal können also sehen, ob die Nachricht auch zur Kenntnis genommen worden ist. Sofern das Einverständnis der Eltern vorliegt, könnten auch Fotos geteilt werden.

Zum Stand der Einführung erklärte Inga Bleeker, dass die App bereits in einzelnen Einrichtungen genutzt werde. Die anderen Kitas der Gemeinde sollen nachziehen. „Im Laufe des Septembers sollen alle an den Start gehen“, so Bleeker.

Nutzung per App oder über die Internet-Seite

Um den Eltern bei der Umstellung zu helfen, stünden Erklärvideos bereit. Und wenn die nicht mehr weiterhelfen sollte, könne man sich auch an den technischen Support der Herstellerfirma wenden, ergänzte Lankenau. Außer als App kann man „KIKom“ auch über eine Internet-Seite ansteuern. Man kann sie also auch ohne Tablet oder Smartphone am Computer nutzen.

Verpflichtend sei die App nicht, sagte Bleeeker. „Aber ich hoffe, dass sie gut angenommen wird.“ Um sich anzumelden, würden den Eltern QR-Codes ausgehändigt – vorerst noch auf Papier.