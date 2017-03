Kita-Gebühren in Weyhe steigen

Die Gemeinde investiert massiv in Krippen und Kindergärten. Das Bild zeigt eine Toilette für die Jüngsten.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Wesergemeinde wächst – im vergangenen Jahr sind in den Weyher Ortsteilen mehr als 20 Ein- und Zweifamilienhäuser und 180 Wohnungen errichtet worden. Darauf müssen Verwaltung und Politik reagieren.

Denn der zuständige Fachbereich registrierte eine Zunahme der Anmeldungen im Bereich von Krippen und Kindertagesstätten. Deshalb haben SPD, CDU, FDP und Grüne am Dienstag im Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend eine ganze Reihe von Satzungen einstimmig verabschiedet. Unter anderem ging es um die Aufnahme und um den Besuch von Kindern in den Kitas der Gemeinde, aber auch um die Erhebung von Benutzungsgebühren und Anschlussbetreuungsgebühren sowie die Neuordnung von Schulbezirken.

Nach einer Studie steigen die Schülerzahlen, deshalb richtet die Verwaltung mangels einer Grundschule in Melchiorshausen einen dreigeteilten Schwebebezirk ein, damit Eltern die Wahl haben, ob ihre Kinder in Leeste oder in Erichshof die Schule besuchen sollen.

„Das Wahlrecht endet, wenn eine Schule keine Kapazitäten mehr hat“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Susanna Clottey. Bürgermeister Andreas Bovenschulte bezeichnete die Einführung als pragmatische Schulbezirkspolitik, die den Elternwillen berücksichtigt. „Ein Anbau wäre eine Verschwendung von Steuergeldern.“

Alle Kinder bekommen einen Platz

Bei dem Sachstandsbericht des zuständigen Fachbereichs zeigte sich, dass alle Mädchen und Jungen für das Jahr 2017/2018 einen Platz in einer Kita und Krippe bekommen werden. Die Verwaltung registrierte für die Krippen steigende Anmeldezahlen, aktuell sind es 166 Anmeldungen (2016/2017: 124) und für die Kindergärten 274 (2016/2017: 248).

Dabei setzt die Verwaltung bei 14 Krippenkindern sowie 19 Mädchen und Jungen im Kindergartenalter auf alternative Lösungen in der Tagespflege. Obwohl im November die neue Kita am Neddernfeld errichtet wird, fehlen Räume für weitere Plätze.

Kita-Ausbau unausweichlich

Ein Kita-Ausbau, so Fachbereichsleiter Fabian von Weyhe, scheint unausweichlich, wenn die Rechtsansprüche auch künftig abgedeckt werden sollen. Überlegungen für einen weiteren Ausbau gibt es bei der Kindertagesstätte Pusteblume (Auf dem Geestfeld) in der Trägerschaft der Kirchenkreises Syke-Hoya und bei der Kita Hombachstraße.

Bei der Ursachenanalyse, also weshalb sich die Zahl der Interessenten erhöht hat, arbeite die Verwaltung, so Bovenschulte. Er vermutet, dass die „Reurbanisierung durchschlägt. An der Veränderung der Geburtenrate liegt es jedenfalls nicht.“

Eine gute Ausstattung der Kitas, mehr Gruppen, längere Betreuungszeiten und die Tariferhöhungen für die Erzieher sind nur ein paar Fakten, doch sie begründen, weshalb der Gemeindeanteil von 2011 bis 2016 von vier auf sechs Millionen Euro Zuschuss gestiegen ist.

Deshalb sei eine lineare jährliche Erhöhung der Staffelpreise um drei Prozent für den Kita- und Krippenbesuch unumgänglich (wir berichteten). Bei diesem Abstimmungspunkt nahm der Bürgermeister dankend die Anregung der CDU-Fraktion auf, einen Entwurf vorzulegen, in dem die Einkommensgrenzen angepasst werden. Eine Gebührenerhöhung, die die Einkommen einfriert, könnte Familien belasten, begründete Helgard Struckmeier die Anregung.