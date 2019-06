Kita-Baugenehmigung soll im Herbst vorliegen

Weyhe - Noch vor der Sommerpause möchte die Verwaltung den Bebauungsplan „Südlich Reinsweg“ öffentlich auslegen. Einstimmig schlägt der Ausschuss dem Rat vor, diesem Wunsch nachzukommen. Das sei notwendig, um eine rechtliche Grundlage dafür zu bekommen, im Herbst eine Baugenehmigung für die Kindertagesstätte zu erwirken.

Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, sieht daher „Druck in dem Verfahren“. Deshalb bat er am Montagabend am Anfang der Sitzung des Bauausschusses um Verständnis, das umfangreiche Unterlagenpaket kurz vor dem Wochenende verschickt zu haben.

Obwohl der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan erst Mitte November, im Vollverfahren sogar erst Mitte Mai erfolgte, stecke die Verwaltung parallel bereits in den Planungen für den Kindergarten, erklärt Nadrowski. Derzeit wird das rund 16 000 Quadratmeter große Areal als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Neben der Kita geht es auf einem anderen Teil des Gebiets, das zwischen Kirchweg und Leester Straße liegt, um Wohnbebauung. Dies ist laut Nadrowski streng genommen eine Angebotsplanung.

Stellungnahmen von Anwohnern und der Trägerbeteiligung seien bereits in die aktuellen Entwürfe eingeflossen. Nadrowski glaubt, dass dem Rathaus mit den Überarbeitungen die „Quadratur des Kreises“ gelungen sei. Was das bedeutet, schob der Baudirektor hinterher: „Wir haben viele Anregungen von Anwohnern übernommen.“

Das zeigt sich unter anderem in den diskutierten Varianten der Erschließung: Vom Tisch ist, dass das neue Wohngebiet ausschließlich vom Reinsweg erschlossen wird. Es spricht auch nicht mehr viel dafür, dass diese aktuelle Sackgasse verlängert wird, sodass ein Andocken an die Leester Straße möglich ist. So sollen künftig drei kleinere Baufelder für Einfamilienhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten mit einem Wendehammer erreichbar sein. Eine separate Planstraße soll vier Mehrfamilienhäuser für bis zu sechs Wohneinheiten und die dazugehörigen Parkplätze anschließen. Und dann läuft die Planstraße auf einen größeren Wendeplatz mit Parkplätzen zu, von dem die neue Kita erreichbar ist. Wie Planer Max Serzisko ergänzt, ist eine Erschließung über die Kirchstraße nicht geplant.

Ein besonderer Energieträger soll nicht festgesetzt werden, so Steffen Nadrowski. Er reagierte damit auf die Nachfrage aus dem Publikum. Der Rat habe sogar die Möglichkeit, für jedes einzelne Gebäude zu bestimmen, was dort passieren kann, deshalb sehe die Gemeinde nicht das Bedürfnis, das im Vorfeld zu regeln. Eine Verkehrsberuhigung an der Leester Straße sei ebenfalls nicht eingeplant. Denn sowas würde ein B-Plan auch nicht regeln.

Um sich aber Optionen offenzuhalten, soll zwischen der Wohnbebauung und der Leester Straße ein Grünstreifen bestehen bleiben. Holger Opitz vom ADFC findet diese Grünfläche „sympathisch“ und hofft auf eine spätere Verschwenkung der Straße entlang einer Mittelinsel. Perspektivisch geht es um eine sichere Querungsmöglichkeit von dem Radweg auf die andere Seite, erklärte das Ausschussmitglied.