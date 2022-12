Wie die Online-Anmeldung für das Kita-Jahr 2023/24 in Weyhe funktioniert

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Digitale Anmeldung: (v.l.) Henrieke Kattelmann und Inga Bleeker vom Kinder- und Familienservicebüro präsentieren das neue Online-Portal. © Wittenberg

Für Eltern, die ihr Kind an einer Krippe oder einem Kindergarten anmelden wollen, führte in Weyhe bisher kein Weg am Antrag auf Papier vorbei. Das soll sich im neuen Kita-Jahr ändern.

Weyhe – Weniger Zettelwirtschaft für Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern: Die Anmeldung für die Weyher Kindertageseinrichtungen für das Kita-Jahr 2023/24 wird erstmals (auch) über das Online-Portal der Gemeinde funktionieren. Das hatte Inga Bleeker, Leiterin des Kinder- und Familienservicebüros der Gemeinde, vergangene Woche bereits im Schulausschuss angekündigt.

Nun haben Bleeker und ihre Mitarbeiterin Henrieke Kattelmann das Online-Angebot vorgestellt. Es richtet sich laut einer Mitteilung an die Eltern aller Kinder, die nach den kommenden Sommerferien erstmalig eine Krippe oder einen Kindergarten in der Gemeinde Weyhe besuchen sollen – sowohl gemeindliche Einrichtungen als auch die von freien Trägern.

Die Anmeldephase beginnt am 1. Januar 2023 und läuft bis zum 15. Februar. Anträge, die in diesem Zeitraum eingehen, werden gleichrangig behandelt, spätere nachrangig.

Mit Beginn der Phase soll auch das neue Kita-Anmeldeportal online gegangen und über den Menü-Punkt „Online-Serviceportal“ der Gemeinde-Seite www.weyhe.de zu erreichen sein. Für die Nutzung der digitalen Dienstleistungen ist die Einrichtung eines „Servicekontos Niedersachsen“ nötig.

Wie die Kita-Anmeldung aussehen wird, haben Bleeker und Kattelmann am Donnerstag anhand einer Vorab-Version demonstriert. Über eine Suchmaske lassen sich zum Start passende Einrichtungen unter anderem nach Betreuungsform und Entfernung suchen. Über einen Info-Knopf sind Angaben zu den Kitas inklusive der Betreuungszeiten zu finden. Hat man seine Wunsch-Kita gefunden, kann man sie (aber höchstens eine) mit einem Sternchen markieren und es geht zur Anmeldung, die aus sieben Schritten besteht. Nacheinander lassen sich Daten zum Kind, zur Wunschbetreuung, zu Geschwistern und andere Angaben eintragen, die bei der Platzvergabe herangezogen werden.

Allerdings, und das hatte Bleeker bereits im Ausschuss erwähnt: Ganz digital funktioniert die Online-Anmeldung noch nicht. Denn dafür würden zwingend die Unterschriften der Sorgeberechtigten benötigt sowie gegebenenfalls Beschäftigungsnachweise. Die auf Papier unterschriebenen Formulare müssen im Rahmen der Anmeldung hochgeladen werden. (Vordrucke unter: www.weyhe.de/kitas).

„Bei hundert Prozent, wie wir uns das vorstellen, sind wir noch nicht. Weil es noch nicht hundert Prozent digital läuft“, so Bleeker. Sie verwies darauf, dass die Gemeinde das Portal des Landes Niedersachsen nutzt. Die andere Einschränkung bezieht sich auf die Barrierefreiheit. Technische Bedingungen sorgten dafür, dass die Anmeldung noch nicht mehrsprachig oder in leichter Sprache angeboten werde. Man arbeite daran, dass Angebot „noch digitaler“ werde, so Bleeker. „Aber wir denken, dass das so schon eine Erleichterung für die Eltern ist.“

Langfristig soll die Online-Anmeldung die Regel werden. Für 2023 sind aber beide Wege vorgesehen. Die Antragsformulare in Papierform sind weiterhin im Rathaus, den Kindertagesstätten sowie zum Herunterladen auf Weyhes Internetseite erhältlich. Beispielsweise bei fehlendem eigenen Computer können sich Eltern an das Kinder- und Familienservicebüro im Rathaus wenden. Bei Fragen stehen Henrieke Kattelmann (04203/71297, kattelmann@weyhe.de) und Inga Bleeker (04203/71226, bleeker@weyhe.de) zur Verfügung. Sie weisen auf die Möglichkeiten hin, die Einrichtung bei einem Tag der offenen Tür oder nach vereinbartem Termin kennenzulernen.

Die passende Kindertagesstätte finden: Tage der offenen Tür Für einen persönlichen Eindruck bieten Weyhes Kitas Tage der offenen Tür oder Kennenlern-Termine nach Vereinbarung an: Kita Hagen, Hagener Straße 15, 10. Januar, 16.30 bis 18 Uhr Kita Lahausen, Am Bahndamm 49, 13. Januar, 16.30 bis 18 Uhr Kita Räuberkiste des DRK, Drohmweg 30, 16. Januar 2023, 14 bis 16 Uhr (Krippe), 1. Februar, 14 bis 16 Uhr (Kindergarten) Kita Handstand des TuS Sudweyhe, Raiffeisenstraße 8, 17. Januar, 16 bis 17.30 Uhr Kita Am Neddernfeld, Am Neddernfeld 111, 17. Januar 2023, 15 bis 17.30 Uhr, mit Voranmeldung Kita Hombachstraße, Hombachstraße 16, 20. Januar, 16 bis 17.30 Uhr Haus der Krippenkinder, Kirchweyher Heide 2, 21. Januar, 10 bis 13 Uhr Kita Melchiorshausen, Heideweg 26, 23. Januar, 16 bis 17.30 Uhr Kita Sudweyhe, Am Sportplatz 7a, 24. Januar, 16 bis 18 Uhr Kita Dreye, Zweiter Gang 10, 28. Januar, 10 bis 12 Uhr Kita Jahnstraße, Jahnstraße 10, 6. Februar, 15.30 bis 17 Uhr Kita Südlich Reinsweg, Friedrich-Fröbel-Weg 9, mittwochs 16 bis 18 Uhr nach Terminabsprache Weykiki, Kleine Heide 31, individuelle Terminvereinbarung; Kita Pusteblume des evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverbandes, Auf dem Geestfelde 30, individuelle Terminvereinbarung; Kita Weyhe-Mitte, Am Meyerkamp 7, individuelle Terminvereinbarung Kita Morgenland des evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverbandes, Rabenweg 2, individuelle Terminvereinbarung Quelle: Gemeinde Weyhe