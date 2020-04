Kirchweyherin in Guatemala gestrandet

Weyhe - Von Siard Schulz. 194 000 im Ausland gestrandete Deutsche sind im Zuge der Corona-Pandemie bereits nach Hause geholt worden, weitere Tausende sollen noch auf einen Rückflug warten. Eine, für die das Warten ein Ende hat, ist Nina Prehn aus Kirchweyhe. Die 21-Jährige wurde vor Kurzem mittels der aufwendigen Rückholaktionen des Auswärtigen Amtes aus Guatemala zurück nach Deutschland verfrachtet. Glücklicherweise, wie sie sagt. Denn einen Alternativplan, um zurück zu Familie und Freunden zu kommen, gab es nicht wirklich.

Das tröstet auch ein wenig darüber hinweg, dass ihre Reise ins bevölkerungsreichste Land Zentralamerikas nun auf spektakuläre Weise vorzeitig beendet wurde. Ihre mehrwöchige Intensivausbildung zur Yoga-Lehrerin in einer Akademie konnte die Lehramtsstudentin dennoch erfolgreich abschließen. Ob die Reise ins ferne Ausland angesichts der aktuellen Corona-Krise verantwortungslos war? Darauf gibt Prehn eine klare Antwort: „Als ich im Dezember die Reise gebucht habe und auch zum Zeitpunkt meines Abflugs hat sich die Frage, ob ich fliege oder nicht, überhaupt nicht gestellt. Zwar wusste man, dass es das Virus in Asien gibt, aber es war hier kein Thema“, erklärt sie.

Und auch in Guatemala angekommen habe sie zunächst keinerlei Berührungspunkte mit der Pandemie gehabt – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Land, dessen Fläche ungefähr ein Drittel der Fläche Deutschlands entspricht, hatte zum Zeitpunkt ihrer Abreise nur 20 positiv getestete Corona-Fälle.

„Hinzu kam, dass wir im Yoga-Camp keinen Zugang zu Internet und anderen Informationsquellen hatten. Das soll natürlich auch so sein, weil wir uns in dieser kurzen und intensiven Zeit in einer Blase befinden, aber in dieser Extremsituation wurde richtigerweise eine Ausnahme gemacht“, berichtet Prehn. So versammelte eine Lehrkraft alle Teilnehmer des Kurses am Abend vor der landesweit verhängten Quarantäne, um mit ihnen über die von der Regierung getroffenen Maßnahmen zu sprechen. Konkret bedeutete dies eine Ausgangssperre zwischen 16 Uhr nachmittags und vier Uhr morgens. „Uns wurde klar gemacht, dass jeder, der das Gelände verlässt, keine Chance mehr hat, wieder ins Camp zu gelangen“, erklärt Prehn die dramatische Lage.

So wurden die überwiegend jungen Menschen – die meisten von ihnen Anfang 20 – vor die schwere Entscheidung gestellt, sich bei Verlassen der Anlage selbst bis zur Grenze Mexikos durchschlagen zu müssen und auf eigene Faust eine Rückreise über die USA und Kanada zurück nach Europa zu organisieren oder auf unbestimmte Zeit im Land zu verbleiben. Für Prehn stand unter diesen Voraussetzungen schnell fest: Dieser unkalkulierbaren Situation wollte sie sich nicht aussetzen. „Ich hatte Angst vor der Grenze“, berichtet sie. Nicht nur die Ungewissheit, es überhaupt bis dorthin zu schaffen, sondern auch die Frage nach dem Danach: „Wenn ich dort angekommen wäre, wie sollte es dann weitergehen? So gut wie alle Flüge über die USA waren gecancelt“, schildert sie ihre Gedanken.

Von der 18-köpfigen Truppe verließ dennoch ein Drittel den sicheren Hort. Mit elf weiteren Mitstreiterinnen verblieb Prehn im Camp und wartete. Inzwischen hatte sie ihre Eltern kontaktieren können und von den Rückholaktionen der Bundesregierung erfahren. „Ich habe dann in der deutschen Botschaft in Guatemala angerufen und erfahren, dass es so was für einige Länder bereits gibt und eventuell auch bald für Guatemala“, so Prehn. Auf der Website des Auswärtigen Amtes registrierte sie sich schließlich. Über den sogenannten Landsleute-Brief der Botschaft erfuhr sie wenige Tage später von einem Condor-Rückholflug der Bundesregierung nach Frankfurt. Ein Ticket oder eine Bestätigung hatte sie nicht erhalten – wie viele andere ebenfalls nicht.

Sollte das bedeuten, dass sie das Land so schnell nicht verlassen könnte? Erst kurze Zeit später machte sich Erleichterung breit: Es sollte weitere Flüge in die Heimat geben. Um schneller handlungsfähig zu sein und um im Falle des Falles schnell abreisen zu können, verließen Prehn und vier weitere Mitstreiter das Camp wenige Tage später in Richtung der 30 000-Seelen-Stadt Antigua, vier Autostunden vom Camp entfernt. Dort hatte es im Gegensatz zu Guatemala-Stadt, der Hauptstadt des Landes, bisher keine bestätigten Corona-Fälle gegeben. Insgesamt sei die Lage dort entspannter. „Wir wollten unbedingt nach Antigua, weil die Kriminalitätsrate dort viel geringer ist und die Regelungen in Guatemala-Stadt noch einschneidender sind“, erklärt Prehn die von allen gemeinsam getroffene Entscheidung. Ab der Ankunft in einem kleinen Apartment in Antigua fokussierte sich alles auf die Abreise: „Wir bekamen irgendwann die Nachricht, dass wir einen Platz im nächsten Flugzeug hätten.“

Nur einen Tag nachdem die erste Maschine in Guatemala gen Heimat abgehoben war, sollte der nächste Flug nach Frankfurt gehen, dieses Mal mit den frisch gebackenen Yoga-Lehrerinnen an Bord. Um sechs Uhr früh am total verwaisten, gar gespenstischen Flughafen angekommen, nahm sie der Botschafter und Diplomat Harald Klein persönlich in Empfang. „Er erkundigte sich, wie es uns geht und was wir in Guatemala gemacht hätten“, erläutert Prehn die besondere Begegnung mit dem Konsul.

„Alles lief ganz anders, als man das Prozedere sonst von Flughäfen gewohnt ist. Wir hatten zum Beispiel nur eine Nummer, keinen Boardingpass, der Check-in wurde von der Botschaft persönlich übernommen.“ Viele von ihnen habe das mittlerweile nicht mehr überrascht. Alle seien dankbar gewesen, endlich nach Hause zu können.

Nach 14 Stunden Flug endlich in Frankfurt angekommen, wurde sie von ihren Eltern am Flughafen abgeholt. Die erste Nacht im eigenen Bett dürfte die 21-Jährige nach all den Strapazen wohl nicht so schnell vergessen. Nachhaltig in Erinnerung bleibt ihr wohl auch das veränderte Bild von der Bundesregierung und deutschen Botschaft. „Wir waren viel mit anderen Menschen anderer Nationalitäten zusammen. Nirgendwo lief es so reibungslos, so durchorganisiert ab, wie bei uns“, zeigt sie sich erleichtert.

In einer Krise, in der alles so ungewiss sei, habe die deutsche Botschaft vielen im Ausland gestrandeten Deutsche geholfen und unter immensem Aufwand ein Rückholprogramm auf die Beine gestellt, das niemanden, der nicht wollte, zurückließ. „Mein Bild vom Regierungshandeln hat sich in diesen Tagen fundamental gewandelt“, gibt die Politikstudentin zu. „Vorher habe ich oft negative Sachen gesehen, wo auch Raum zu Verbesserung da wäre. Jetzt erlebe ich hautnah, wie privilegiert wir sind, mit welchen Vorteilen wir unser Leben bestreiten. Das gerät viel zu oft in Vergessenheit. Wenn ein Land so einen Einsatz zeigt, wird dein Fokus neu justiert. Ich bin jedenfalls dankbar, dass mir so viel Verantwortung abgenommen wurde“, zeigt sich die Kirchweyherin gelöst.

Etwas schmunzeln muss sie nach all den Strapazen letztlich doch: „Nach Weyhe zu kommen und von Klopapier- und Pastaknappheit zu hören, das hat dann schon was.“