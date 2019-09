Kirchweyher Freibadbecken wird zum Hafen für Mini-Schlepper

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Als im Weyher Freibad am Samstag aus dem Bereich des Nichtschwimmerbeckens plötzlich der laute Ton einer Schiffssirene zu hören war, haben sich einige Schwimmer umgedreht und einige Modellboote gesehen, die im Wasser ihre Runden drehten.

Mitglieder des Schiffsmodellclubs Oldenburg hatten eine Flotte von Schleppern, Marineschiffen und Seenotrettungskreuzern im Miniaturformat mitgebracht. Sie standen am Beckenrand und ließen die Modelle durch die Wellen pflügen.

SMC-Vorsitzender Werner Traugott war mit seinen Modellbau-Kollegen nicht zum ersten Mal zum Freibad-Saisonende in Weyhe, aber immer wieder sorgen sie für Aufsehen, wenn ihre Modelle durch das Wasser rauschen. Sie kommen gerne zum Weyher Freibad, und das nicht ohne Grund, denn ihr Übungsgelände ist normalerweise die Delmenhorster Graft. „Wenn ich an das Wasser in der Gracht denke – das ist fast eine Kloake“, erklärt der Vorsitzende.

Im Weyher Nichtschwimmerbecken kann er sogar die unter Wasser liegenden Teile des Schiffsrumpfes erkennen.

Ähnlich äußert sich auch Ralph Schneider, der zwei große Schlepper mitgebracht hat. Einer davon hat noch keinen Namen. „Das war bis vor Kurzem noch ein Stubenmodell; Maßstab 1:23“, berichtet er. Er kaufte es dem Erbauer ab, baute Empfänger und Ruder-Servo ein und versiegelte den aus Balsaholz gefertigten Rumpf mit Exposit-Harz, um ihn wasserdicht zu machen.

Der Schlepper schwimmt jetzt, aber er ist noch namenlos und das hat einen Grund: „Ich warte mit der Schiffstaufe, bis im November meine Enkelin geboren ist, denn der Schlepper bekommt ihren Namen“, verrät der stolze werdende Opa.

Aufmerksam verfolgt die 29-jährige Ariane aus Weyhe die schwimmenden Miniaturboote. Dazu hätte sie auch Lust, aber so sehr sich die Schiffsmodellbauer auch über neue Mitglieder freuen: Sie warnen jeden Interessenten: „Dieses Hobby ist nicht gerade billig“. Also überlegt Ariane zunächst, ob sie ihren Traum vom eigenen Modellboot weiter träumen kann.

Der achtjährige Hennes ist schon einen Schritt weiter. Er ist mit seinem Vater und einem kleinen Bootsmodell gekommen, das schon schwimmt. Aber er hat Probleme mit der Reichweite seines Senders. Am Beckenrand helfen ihm erfahrene Modellbauer. Deshalb will Hennes mit ihnen in Kontakt bleiben, sagt er. Er habe wieder Spaß an seinem ferngelenkten „Zerstörer“, mit dem er allerdings nicht „Schiffe versenken“ spielen möchte. Denn auch er kennt den Wert dieser Modelle mit der empfindlichen Technik.