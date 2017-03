Kirchweyhe wird letztes Quartier der Gemeinde

WEYHE - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde will in Kürze in Kooperation mit dem Verein Pro Dem in Kirchweyhe das letzte Quartier errichten. Für Jürgen Herrmann schließt sich erst jetzt der Kreis. „Ich war Gründungsmitglied der Quartiersgeschichte“, sagt er. Er wollte vor sieben Jahren seinen Ortsteil nach vorne bringen, nennt er seine Motivation, sich zu engagieren. Doch er sei sehr enttäuscht gewesen, dass ihm das nicht auf Anhieb gelang. „Es hieß damals, wir nehmen zuerst andere Ortsteile“, erinnert er sich. Lahausen war 2010 zuerst dran.

Herrmanns Enttäuschung ist längst gewichen. Bis zur Umsetzung seines Wunsches musste der Kirchweyher sieben Jahre warten. Sein Ortsteil ist von der Fläche und Personenanzahl der größte in der Gemeinde. Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben, nannte Udo Petersohn, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales. Wie Leeste habe auch Kirchweyhe „eine sehr gute Infrastruktur“. Das sei in den anderen Ortsteilen anders. Dennoch war den Organisatoren damals und auch zwischenzeitlich bewusst, dass auch in Kirchweyhe Menschen leben, die Unterstützungsbedarf benötigen, sich aber niemand um diese Personen kümmert.

Ehrenamtliche Helfer, die auch in der Wesergemeinde „bunte Hunde“ genannt werden, fungieren dabei als sogenannte „Sensoren in der Nachbarschaft“, erklärt die Gerontologin Christin Brümmer, die als Quartiersmanagerin fungiert. Es gehe grundsätzlich darum, dass ältere Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben dürfen. Es gebe auch viele Bürger, die laut Brümmer eben nicht wissen, woher sie Hilfe bekommen könnten.

Die freiwilligen Helfer, die für den Ortsteil gewonnen werden, seien wie ein Frühwarnsystem. Brümmer gibt ein Beispiel: Ein Mann konnte kaum laufen, hangelte sich von Festhaltemöglichkeit zu Festhaltemöglichkeit. Auf diesen Bürger wurde nach der Schilderung Brümmers ein ehrenamtlicher Helfer aufmerksam und verständigte das Quartiersmanagement. „Dann greifen wir ein“, sagt Brümmer. „Wir schalten beispielsweise einen Arzt ein und versorgen den Menschen mit den nötigsten Hilfen. Wie sich herausgestellt hat, hatte die Person keine Angehörigen.“

Für Herrmann ist es eine Selbstverständlichkeit, mit gutem Beispiel voranzugehen und künftig selbst als Helfer zur Verfügung zu stehen. „Wenn jemand meint, er müsse einen mörderischen Job machen, indem er durch die Gegend geht und schauen muss, ob es jemandem schlecht geht, der irrt“, ist Herrmann überzeugt. Bürger, die mit ihren Hunden regelmäßig auf die Straße gehen, könnten möglicherweise Veränderungen bemerken und sicherlich in dem einen oder anderen Fall bei den Betroffenen nachfragen, ob diese etwas benötigen.

An Helfern für Kirchweyhe mangelt es nicht: Es stehen mit Herrmann zwölf Bürger bereit, die diesen Job übernehmen möchten. „Wir können aber nie genug haben“, sagt Christin Brümmer und appelliert an weitere Bürger, sich an diesem Frühwarnsystem zu beteiligen. „Sie entscheiden, wieviel Kraft sie für den Job aufbringen möchten“, sagt Petersohn.

Eine Bürgerversammlung zum Thema geht am Dienstag, 4. April, um 17 Uhr im Forum der KGS Kirchweyhe über die Bühne.

www.weyhe.de

Helfer:

Diese Ansprechpartner der Nachbarschaft stehen für das Quartier Kirchweyhe zur Verfügung: Gudrun Ahlborn, Jochen Brandt, Thomas Brugger, Angelika Garbsch, Margret Garlich, Alfred Garlich, Jürgen Herrmann, Manfred Soboll, Margrit Stecher, Heike Steinhauer, Bernd Urbarn und Werner Wittrock.