Kirchweyhe - Kekse, gebrannte Mandeln sowie Kaffee und Kuchen für den guten Zweck: Die Erst- bis Viertklässler der Grundschule Kirchweyhe waren kreativ.

Für ihr weihnachtliches Schulfest hatten sie sich ordentlich ins Zeug gelegt, um an vielen Ständen ein abwechslungsreiches Angebot bereitzuhalten. „Die Erlöse gehen an unser Partner-Waisenhaus in Kenia“, berichtet Konrektorin Imke Bünstorf. - sie