Stromschläge nach Schmorbrand

Kirchweyhe - Die Ortsfeuerwehr Kirchweyhe ist am Mittwoch um 22.51 Uhr per Meldeempfänger zu einem Schornsteinbrand an die Lahauser Straße alarmiert worden.

Vor Ort entdeckten die Löschkräfte einen Schmorbrand in einer Zwischendecke. Ursache war ein Defekt der Stromleitung. Die Feuerwehrleute öffneten die Decke. Ein Hausbewohner hatte sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr leicht durch einen Stromschlag verletzt. Auch zwei Einsatzkräfte verletzten sich bei der Öffnung der Decke durch den Strom leicht. Alle drei wurden noch vor Ort durch Rettungsdienst und Notarzt untersucht. Doch die Beeinträchtigungen waren nicht so groß. Darum konnten die Kameraden den Einsatz beenden. Der Bewohner kehrte ebenfalls ins Gebäude zurück. Der Einsatz war für die 17 Feuerwehrleute nach zwei Stunden beendet.

