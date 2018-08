Orchester feiert Umzug in größeren Proberaum

Kirchweyhe - Das Blasorchester Kirchweyhe ist in einen größeren Proberaum umgezogen. Seit dem neuen Schuljahr übt es in der Mensa der KGS Kirchweyhe. Der Umzug möchten die Musiker mit einer Einweihungsparty feiern – deshalb lädt das Orchester für Sonntag, 2. September, zu einem Familiennachmittag mit Aktion für Groß und Klein ein. Beginn ist um 14.30 Uhr, Ende gegen 18 Uhr.

Neben eine Instrumentenkarussell wird es im Forum der KGS Kirchwehye einen Flohmarkt für Noten, Musikinstrumente und Zubehör geben. Zwischendurch zeigt das Orchester in kurzen Auftritten sein Können – zum Repertoire gehören Polkas, Walzer, Rock und Pop, Filmmusik und Schlager.

Auch für Essen und Trinken ist laut einer Mitteilung von Antje Sengstake, Pressesprecherin des Blasorchesters, gesorgt. Es gibt Waffeln und Hotdogs. „Natürlich ist auch Zeit für interessierte Neu- oder Wiedereinsteiger zum plaudern und kennenlernen. Wir freuen uns über jeden Neuzugang“, lädt sie im Namen des Orchesters ein.

In Ankündigung der Einweihungsparty informieren sie auch darüber, wieso das Orchester überhaupt umgezogen ist. Die musikalische Gruppe, welche als Nebensparte vom SV Kirchweyhe seit vielen Jahren besteht, sei nicht zuletzt dank seiner Jugendarbeit auf fast 50 aktive Musiker angewachsen. Aus diesem Grunde habe das Orchester schon seit einem guten Jahr nach einen größeren Proberaum gesucht, führt sie aus. Der bisherige in der Grundschule Kirchweyhe „ließ keine musikalische Weiterentwicklung erwarten“.

„Anfänglich wurde mit der neuen Mensa in der Grundschule geliebäugelt, aber die Schulleitung hatte Einwände und ließ sich nicht umstimmen“, so Sengstake. „Die Suche erwies sich als schwierig, da das Orchester gerne seiner Geburtsstätte treu bleiben wollte.“

Als idealer Proberaum kam die Mensa in der KGS Kirchweyhe in Frage – und mit Unterstützung der Gemeinde Weyhe wurden schnell Gespräche mit der Schulleitung geführt. Martin Baschta, Schulleiter der KGS, war gleich zu Beginn von dieser Idee begeistert und unterstützte das Vorhaben.

Durch den Umzug der Bibliothek Leeste in die Kirchweyher Bibliothek kam es nochmals zu Verzögerungen, aber alle Hürden wurden nach und nach gemeistert und nun probt das Orchester seit dem neuen Schuljahr immer am Donnerstag von 19 bis 21.30 Uhr in der KGS Kirchweyhe.

