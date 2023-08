Reich an Obertönen: „Nach(t)klang“-Konzert in der Felicianuskirche Kirchweyhe

Von: Dierck Wittenberg

„Aus dem Moment für den Moment“: Zusammen mit seinen Profi-Mitmusikern erzeugt Pastor Gerald Meier meditative Klänge – auf Instrumenten wie hier dem brasilianischen Berimbao, der indischen Shruti, der Steeldrum oder Gongs. © Dierck Wittenberg

Das Musikprojekt „Nach(t)klänge“ gibt am 20. August ein Konzert in der Kirchweyher Felicianuskirche. Pastor Gerald Meier und drei Profimusiker haben sich improvisierten Klängen und Oberton-Gesang verschrieben.

Kirchweyhe – Das Projekt „Nach(t)klang“ wird am Sonntag, 20. August, für ein Konzert in der Felicianuskirche in Kirchweyhe zu Gast sein. Wobei: Einer der vier Instrumentalisten ist zugleich Gastgeber. Denn zusammen mit dem Kieler Schlagzeuger und Perkussionisten Thomas Henningsen bildet Pastor Gerald Meier nach seiner Aussage das rhythmische Zentrum des Ensembles.

Das lasse sich keinem Musik-Genre zuordnen. Meier nennt aber Ethnomusik, Jazz, Blues und Oberton-Gesang als Stichwörter für den Klang des Projekts. Die Stücke sind allesamt Improvisationen. Bei der Musik gehe es darum, eine kontemplative Stimmung zu erzeugen: „Aus dem Moment für den Moment“, fasst Meier das zusammen. Darin begegneten sich alle Religionen: „Offen zu sein, für das, was die Gegenwart ist“, so der Kirchweyher Pastor, der für eine dreimonatige Studienzeit noch bis September vom Pfarrdienst befreit ist.

Henningsen – den Meier als seinen „Best Friend“ bezeichnet – und er kennen sich bereits aus ihrer Studienzeit in Kiel. Als „Nach(t)klang“ spielen sie seit mehr als zwanzig Jahren zusammen.

In Kiel sei er im theologischen Institut von einer „Klangwelle ergriffen“ worden – draußen auf dem Sportplatz probte die erste Kieler Samba-Gruppe, blickt Meier zurück. Er entdeckte diesen brasilianischen Musikstil und damit außereuropäische Musik Mitte der 1980er-Jahre für sich, auch als Musiker. Er habe vor der Entscheidung zwischen der Musik und dem Beruf gestanden. Und sich, anders als Henningsen, für das Vikariat, also die Pastorenausbildung, entschieden.

„Meine Mitspieler sind alles Profimusiker“, sagt Meier. Als „Nach(t)klang“ geben sie drei bis vier Konzerte im Jahr. Für das diesjährige Gastspiel in Kirchweyhe sind neben Meier und Henningsen Ralf Messer und Levi Karstensen dabei. Über Messer sagt Meier, er sei ein Multi-Bläser, der Saxofon, Klarinette und Flöten beherrsche. Karstensen sei ein „ganz junger Jazz-Gitarrist“, der ein Studium der Jazzmusik in Groningen beginne. „Der bringt noch mal eine ganz andere Klangfarbe rein“, so Meier.

Als Jazzer spiele Karstensen E-Gitarre, das einzige elektrisch verstärkte Instrument im Ensemble. Die übrigen Musiker wechselten im Laufe des Abends ihr Instrumente. Zum Presse-Termin hat Meier einige Instrumente mitgebracht. „Sieht aus wie ein Flitzebogen, ist aber ein Musikinstrument“, sagt er etwa über das Berimbao, einen Musikbogen aus Brasilien, der aus einer Saite und einem ausgehöhlten Kürbis als Resonanzkörper besteht. Es sei ein Rhythmus-Instrument, das nur zwei Töne habe – wie viele archetypische Instrumente.

Aber sehr obertonreich. Neben der kontemplativ-spirituellen Stimmung passen „Nach(t)klang“ offenbar auch deshalb gut zum Konzertort. „Obertöne entfalten sich hervorragend in Klangräumen wie Kirchen – oder Schwimmbädern“, erklärt Meier.

Wie erwähnt, beruht „Nach(t)klang“ auf improvisiertem Zusammenspiel. Hörerinnen und Hörer dürfen sich laut Meiers Ankündigung auf die bewährte Mischung von sanften, meditativen Klängen und hypnotisch-pulsierenden Grooves freuen – die die vier gerne aus Rhythmen mit ungeradem Metrum entstehen lassen. Klänge, Melodien und Rhythmen verschmelzen zu einem ungewöhnlichen und oft überraschenden Hörerlebnis, das Herz und Seele erreichen will, verspricht Gerald Meier in der Ankündigung.

Konzerttermin

Sonntag, 20 August, 20 Uhr in der Felcicianuskirche in Kirchweyhe. Eintritt frei.