Das Musikprojekt „Nach(t)-Klänge“ spielt in Felicianuskirche

Aus dem Moment für den Moment

+ © Nach(t)-Klänge Das Quintett „Nach(t)-Klänge“ tritt am 25. Januar um 20 Uhr in Weyhe auf. © Nach(t)-Klänge

Kirchweyhe – Ungewöhnliche Klänge sind am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Felicianuskirche Kirchweyhe zu hören: Das Musikprojekt „Nach(t)-Klänge“ wird erstmals in dem alten Gemäuer der Kirche zu Gast sein.