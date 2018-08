Music Night begeistert die Zuhörer

Alle Akteure ´singen am Schluss gemeinsam mit dem Publikum den Klassiker „O when the saints“.

Kirchweyhe - Von Catharina Zogmayer. Als am Freitagabend die ersten Töne des schwarzen Flügels erklingen, wird es auf den Sitzbänken augenblicklich still. Kurze Zeit später betritt der Gospelchor die Bühne und eröffnet mit „Song of Joy“ die „Music Night“ in der Felicianuskirche.

Die Veranstaltung war vor zehn Jahren ins Leben gerufen worden, um Geld für die Kirchenorgel zu sammeln. „Mittlerweile ist es zur Tradition geworden“, erzählte Elisabeth Geppert, die an diesem Abend die musikalische Leitung übernahm. „Es ist eine schöne Sache. Alle Gruppen musizieren hier gerne, auch ganz besonders wegen der tollen Akustik in der Kirche.“ Alle zwei Jahre gibt es das zweieinhalbstündige Konzert, das im Vorfeld viel Vorbereitung erfordert. Geppert, die den Gospelchor und Kinderchor leitet, berichtete von etwa drei Monaten Probenzeit. Auch der Posaunenchor unter Leitung von Oscar Alemany schien davon nicht verschont geblieben zu sein. Mit den Worten „Wir werden uns Mühe geben und haben auch ganz viel geübt“, führte Gerd Brüning, Mitglied des Posaunenchors und Moderator an diesem Abend, in den ersten Teil der Veranstaltung ein. „Brüning hat bis jetzt immer die Music Night moderiert, denn er macht das einfach so gerne“, sagte Geppert schmunzelnd.

Zu Beginn überzeugte der Gospelchor mit zwei südafrikanischen Stücken. „I pharadisi“ erzählt vom Paradies. „Shosholoza“ bedeutet mutig nach vorn schauen und wurde 1959 von Todd Matshikiza komponiert. Anschließend folgten „I am his Child“ und „Baba Yetu“, das Vaterunser in Swahili. Das Stück wurde 2005 von Christopher Tin komponiert und erhielt schon mehrere Auszeichnungen. „So habe ich das Vaterunser noch nie gehört, aber ich bin mir sicher: Es kommt oben an“, sagte Brüning. Dann betrat der Kinderchor, bestehend aus elf Sprösslingen im Alter von 7 bis 13 Jahren die Bühne. Sie sangen fünf Stücke aus dem Kindermusical Bartimäus, das sie vor den Sommerferien aufgeführt hatten. Besonders großen Applaus bekam die 13-jährige Hannah für ihr Solo „Wo sind die Farben des Lebens?“.

Die Solisten Nadine Remmert am Klavier und Hanno Janssen am Schlagzeug begleiteten die Chöre. „Ich kenne die beiden schon lange und wir arbeiten viel zusammen“, erzählte Elisabeth Geppert.

Anschließend spielte der Posaunenchor drei Stücke aus der „Karelia-Suite, op. 11“ von Jean Sibelius und gab damit einen kleinen Vorgeschmack auf sein Konzert am 20. Oktober.

Vor der Pause brachte die „School House Seven Band“ die gut gefüllte Kirche zum Mitwippen und sorgte für viele strahlende Gesichter. „Jede der Gruppen hat ihren Beitrag zu einem schönen Ergebnis beigetragen“, schwärmte eine Besucherin.

Im zweiten Teil des Konzerts traute sich Elisabeth Geppert mit ihrem Gospelchor gleich an zwei Beatles- Lieder heran und versuchte, das etwas verhaltene Publikum zum Mitsingen zu animieren. Der Posaunenchor spielte in seinem Block Filmmusik, unter anderem aus Fluch der Karibik. Spontan spielte die „School House Seven Band“ das Lieblingsstück ihres Schlagzeugers Rolf Thiele „Got My Mojo Workin´“. Dabei konnte Thiele nicht nur als Schlagzeuger, sondern auch als Sänger überzeugen und erntete mächtig Applaus.

Beendet wurde das Konzert mit dem gemeinsamen Lied „Oh, when the saints“, das alle Musiker und das Publikum zusammen zum Besten gaben. „Die Vielfalt der Stimmen und Instrumente war toll. Es ist ein Hochgenuss zu sehen, wie man Musik auf so viele verschiedene Arten zusammenbringen kann“, erzählte eine Zuschauerin begeistert nach der Veranstaltung.