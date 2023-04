Kirchweyhe: Marlies und Rudi Müller feiern goldene Hochzeit

Von: Sigi Schritt

Kramen in einer © kiste herum: Marlies und Rudi Müller. Dadurch kommen viele Erinnerungen an ein bislang bewegtes Leben zurück. Foto: Sigi Schritt

50 Jahre sind Marlies und Rudi Müller aus Kirchweyhe bereits verheiratet. Deshalb feiern die beiden nun ihre goldene Hochzeit.

Weyhe – Sie sind ein Paar mit einem ungewöhnlichen Lebenslauf – so beschreiben sich Marlies (69) und Rudi (71) Müller, die in Kirchweyhe ihre goldene Hochzeit feiern. Heiraten kam für die beiden eigentlich nie in Frage. Dass sie sich vor fünf Jahrzehnten dennoch das Ja-Wort gaben, lag an ihrem gemeinsamen Vorhaben, das eine Heirat zwingend erforderlich machte. Aber der Reihe nach.

Erinnerungen an die Anfänge: Marlies und Rudi Müller feiern goldene Hochzeit

„Wir kennen uns seit der Grundschule“, sagt Rudi Müller. „Nicht persönlich, aber wir erinnern uns“, sagt Rudi. Immerhin sei sie ihm so aufgefallen, dass er sie damals mit einem Schneeball beworfen habe. Sie wiederum erinnert sich, dass ein Lehrer ihren späteren Mann verprügeln wollte, der aber immer wegsprang, bevor er geschlagen wurde.

Nicht in der Schule, sondern auf einer der vielen Feste in Bad Bentheim sei es passiert. Hier hätten sie sich nicht nur getroffen, hier habe auch die Wiege für den kritischen Blick auf die Welt im Ort und darüber hinaus gestanden. Die Feste hätten die Jugendlichen um Rudi Müller deshalb organisiert, um aktiv an der Ökumene in dem damals 8 000 Seelen zählenden Ort zu arbeiten. „Es gab damals fünf Kirchen. Neben der katholischen noch vier evangelische. Wir fanden es blöd, dass die jeweiligen Kirchenmitglieder nur bei den Händlern einkauften, die auch ihrer Religion angehörten.“ Die Jugendlichen gründeten einen Arbeitskreis und feierten große Feste. „Damit die Ökumene in Gang kommt“, so Rudi Müller. „Wir wollten die Welt besser machen“, lautete ihre Devise.

Sie gehörten – wie sie sagen – zu den Jugendlichen, die man früher als rebellisch bezeichnete. Für Marlies Müllers Eltern war es schon ein Problem, dass er einen Bart trug. „Niemand trug damals einen Bart. Das war dann auch in der Schule ein Problem. Ein anderes war, dass seine Eltern nicht aus Bad Bentheim kamen.“ Das Paar setzte sich aber über alle Widerstände hinweg. Das war prägend für weitere Lebensentwürfe.

Prägendes Ereignis für Marlies und Rudi Müller führt zur Hochzeit in jungen Jahren

So setzte die ehemalige Realschülerin Marlies Müller bei ihren Eltern durch, dass sie studieren durfte: in Bremen Sozialpädagogik. Bei einem notwendigen Praktikum erlebte Marlies Müller einen Schock: In einem Jungenheim mit heilpädagogischer Gruppe für kriminelle und schwierige Kinder herrschten schlimme Zustände. Nicht selten wurden die Bewohner aus dem Speisesaal gezerrt und in eine Gummizelle gesteckt. Das Ehepaar informierte den Bremer Senat und ließ den Entschluss reifen, einen der Jungen „herauszuholen“.

Eine Voraussetzung dafür war, verheiratet zu sein. So gaben sich die beiden 1973, vor 50 Jahren, das Ja-Wort. Für Rudi Müller hatte die Heirat allerdings negative Folgen. Er war vorher für die Bundeswehr nicht erreichbar, weil er offiziell in Berlin wohnte, nun aber wegen der Heirat in Bremen gemeldet. Die Folge: Er musste zur Bundeswehr nach Schwanewede. Er durfte aber zu Hause schlafen, weil er sich mit seiner Frau um das Pflegekind kümmern musste. Als eine Beförderung anstand, verweigerte er den Dienst. Rudi Müller studierte daraufhin Sozialpädagogik in Düsseldorf. Das Ehepaar kam auf die Idee, selbst ein Kinderheim zu eröffnen. Es gründete einen Trägerverein und eröffnete drei Häuser in den Landkreisen Verden, Osterholz-Scharmbeck und Rotenburg/Wümme. Das erfolgreiche Konzept war einfach: Die Kinder lebten in familienähnlichen Verhältnissen und bewohnten eigene Zimmer.

Auch persönlich waren die 1970er Jahre für das Paar eine wilde Zeit: Sie zogen mit Freunden in ein Haus, das ein Bekannter damals geerbt hatte. Doch die Zeit hatte ihre Spuren hinterlassen: Zehn Jahre lang arbeitete das Paar ohne Urlaub daran.

Neue Herausforderungen: Das machen Marlies und Rudi Müller aus Kirchweyhe heute

Inzwischen hatten Marlies und Rudi Müller eigene Kinder: Swantje (heute 40) und Rieke (42). Die Familie zog um: auf einen Bauernhof in Willstedt. Der Entschluss reifte, das Leben neu zu gestalten. Marlies Müller wurde Leiterin des Kindergartens Erichshof. Doch der Job gefiel ihr nicht, „weil man als Leiterin abhängig war. Viele Dinge, wie zum Beispiel schwierige Elterngespräche, wurden im Rathaus entschieden, die eigentlich in den Kindergarten gehören. Auch die Post für das Haus wurde im Rathaus geöffnet“. Für die einen sei es möglicherweise eine Arbeitserleichterung gewesen. „Ich war mehr Eigenständigkeit gewohnt.“ Die Konsequenz: Sie eröffnete eine private Kindergruppe. Nebenbei studierte sie Deutsch, Mathematik und Sonderpädagogik, zunächst an der Fernuniversität Hagen, wechselte dann an die Uni Bremen, um Biologie und Politik auf Lehramt zu studieren. „Meine erste Stelle war in Bruchhausen-Vilsen. Dann folgte die KGS Kirchweyhe.“

Auch Rudi Müller hat sich beruflich ein neues Standbein geschaffen. Er bildete sich zum EDV-Fachmann weiter und stattete Einrichtungen mit Technik aus. Er war EDV-Berater und Dozent und hilft mit seiner Firma, für Menschen mit Behinderungen mithilfe von Technik einen optimalen Arbeitsplatz zu schaffen.

Seit 1989 wohnt das Ehepaar im Eisenbahnerhaus in Kirchweyhe, das für einen Bahnhofsvorsteher gebaut worden war. Rudi Müller war Gründungsmitglied und langjähriges Vorstandsmitglied des Fördervereins Alte Wache und hat dort auch viele Kurse gegeben.

Eine Erkenntnis hat sich beim Paar durchgesetzt: Es lohnt sich immer, für seine Ideen zu streiten.