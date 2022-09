Kirchweyhe: Große Ehrung für Rita Wegg

Von: Rainer Jysch

Rita Wegg mit ihrer „Niedersächsischen Medaille für vorbildliche Dienste um den Nächsten“. © Jysch

Ministerpräsident Stephan Weil verleiht die Niedersächsische Verdienstmedaille für „vorbildliche Dienste um den Nächsten“ an die ehemalige Vorsitzende des Kirchweyher Ortsverbandes (OV) des SoVD.

Kirchweyhe – Rita Wegg (75), bis zum Frühjahr Vorsitzende des Kirchweyher Ortsverbandes (OV) des SoVD, erhielt am Donnerstag eine besondere Auszeichnung. Aus den Händen von Landrat Cord Bockhop nahm sie die „Niedersächsische Medaille für vorbildliche Dienste um den Nächsten“ für ihr Wirken im SoVD-Ortsverband in Empfang. Eine Ehrenurkunde und weitere Präsente des Landkreises sind mit der Auszeichnung verbunden. Rund 100 geladene Gäste verfolgten die Veranstaltung im Ratssaal des Weyher Rathauses und sparten nicht mit Applaus.

Landrat Cord Bockhop legte Wert auf die Tatsache, dass Medaille und Ehrenurkunde bereits durch Ministerpräsident Stephan Weil verliehen worden seien. Er, Bockhop, würde beides an diesem Tag lediglich an die Empfängerin aushändigen. „Die Niedersächsische Landesmedaille wird als höchste Auszeichnung an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen um das Land Niedersachsen verdient gemacht haben“, erklärte der Landrat.

Von 2007 bis 2022 Vorsitzende des Sozialverbandes im OV Kirchweyhe

„Sie haben sich besonders stark eingesetzt für das Sozial-Wohl ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger“, hob Cord Bockhop in seiner Laudatio hervor. „Von 2007 bis 2022 waren Sie Vorsitzende des Sozialverbandes im Ortsverband Kirchweyhe, und von 2006 bis 2018 im Vorstand des Kreisverbandes Diepholz zunächst als Beisitzerin und später als Schriftführerin aktiv. Den Vorsitz des OV mussten Sie zuletzt aus gesundheitlichen Gründen abgeben.“

In ihrer Zeit als Vorsitzende habe sie viele verschiedene Aktionen und Projekte initiiert und maßgeblich begleitet. Beispielhaft nannte er das generationsübergreifende Projekt „Gut tun macht Schule“: Senioren helfen Schülern mit Nachhilfe oder als Lesepaten. Aber auch das Gegenstück „Schüler helfen Senioren“, zum Beispiel im Umgang mit Handy- oder Internetnutzung, erwähnte Bockhop. Unzählige Vortragsreihen, die in Coronazeiten als Online-Veranstaltungen angeboten wurden, seien auf eine überwältigende Resonanz gestoßen. Rita Wegg sei bei all diesen Aktivitäten als Initiatorin, Organisatorin und Ansprechpartnerin sowie umfassend als „Kümmerer“ aufgetreten.

Hätten wir in Weyhe eine Sozialministerin, so hieße sie mit Sicherheit Rita Wegg.

Neben ihrem Engagement im SoVD habe Rita Wegg 2013 die „ZukunftsWerkstatt Gesundheit & Pflege“ gegründet. Als Vorsitzende dieses Vereins habe sie zahlreiche Aktionen und Initiativen ins Leben gerufen.

„Hätten wir in Weyhe eine Sozialministerin, so hieße sie mit Sicherheit Rita Wegg“, lobte Weyhes Bürgermeister Frank Seidel in seinem Grußwort die Verdienste von Rita Wegg und ihr soziales Engagement in der Gemeinde Weyhe „und darüber hinaus.“ Im Namen der gesamten Gemeinde sprach er Rita Wegg seinen Dank aus für ihre außergewöhnliche Arbeit und ihre ehrenamtlichen Verdienste. „Die Liste deiner Leistungen ließe sich schier unendlich fortsetzen“, erinnerte er an die Tatsache, dass Rita Wegg bereits 2009 mit dem Titel „Weyherin des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

„Es ist ein schöner Anlass, heute nach Weyhe zu kommen“, ließ der aus Hannover angereiste SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke, keinen Zweifel daran, dass es ihm ein großes Anliegen war, den Weg zur Feier zu Ehren von Rita Wegg einzuschlagen.

Vorbildfunktion vom Landesgeschäftsführer gelobt

14 Jahre habe sie im OV Kirchweyhe gearbeitet und stets sehr deutlich kommuniziert, was sie gerne möchte. „Sie weiß genau, was sie will“, sagte Swinke. „Und das ist auch gut so.“ Sie habe so viel Engagement in die Arbeit des SoVD gesteckt, wie er sich das in anderen OV wünsche, aber nicht überall merke, lobte er Weggs Vorbildfunktion.

Sie habe es geschafft, sich ein Team aufzubauen, das mitmacht und mitzieht. „Würde ich die vielfältigen Angebote, die Rita Wegg ins Leben gerufen hat, im Einzelnen darstellen, würde ich wohl heute Abend um zehn noch hier stehen.“ Selbst in der Coronazeit seien die Ideen von Rita Wegg „ins Unermessliche“ gesprudelt, lobte der Landesgeschäftsführer. „Sie hat zu keiner Zeit stillgestanden, sondern Dinge einfach mit ihrem Team umgesetzt. Das ist das, was eine Macherin auszeichnet.“

Mitglieder im Kirchweyher OV hat sich in Weggs Amtszeit vervierfacht

So habe sich die Zahl der Mitglieder im Kirchweyher OV des SoVD von 347 bei Amtsantritt von Rita Wegg auf heute 1311 erhöht. „Das kommt nicht von ungefähr“, kommentierte Dirk Swinke die beeindruckende Steigerung.

„Ich bin überwältigt“, ging Rita Wegg in ihren Dankesworten auf die Veranstaltung ein. „Und ich bin sehr glücklich darüber, dass so viele Wegbegleiter meine Einladung für den heutigen Tag entgegengenommen haben und mir ihre Zeit schenken.“ Sie bedankte sich bei den Unterstützern, die es ihr erst möglich gemacht haben, ihre Projektideen gemeinsam umzusetzen und aus Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.

Einen Dank richtete sie auch an ihre Familie, die oft auf sie verzichten musste. Eine Krankheit habe Rita Wegg nun dazu gezwungen, alles, was sie in den letzten Jahren so gerne gemacht hatte und ihr am Herzen lag, aufzugeben, sagte sie in einem emotionalen Moment während der Verleihung.

Würdige Nachfolgerin gefunden

„Ich bin dankbar dafür, dass ich in Melanie Gottbehüt jemanden gefunden habe, die meine Arbeit als erste Vorsitzende beim SoVD Kirchweyhe im besten Sinne fortführen wird.“ Auch für den ersten Vorsitz bei der „ZukunftsWerkstatt Gesundheit & Pflege“ sei gesorgt: Die zweite Vorsitzende Ivonne Beneke werde am 11. Oktober als Weggs Nachfolgerin kandidieren.

„Damit weiß ich, dass die Geschicke des SoVD Kirchweyhe und der ZukunftsWerkstatt Gesundheit & Pflege zukünftig mit neuen Impulsen in guten Händen liegen und ich mich jetzt getrost zurücklehnen kann“, sagte sie und fügte hinzu: „Danke an euch alle.“