Kirchweyhe: Beratung für Krebskranke und deren Angehörige

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

„Die Belastungen reduzieren“: Axel Theis (M.) und Laura Windirsch (r). bieten ab sofort Krebsberatungen im Martha-Schubert-Haus in Kirchweyhe an. „Es ist wichtig, wenn diese wertvolle Arbeit auch vor Ort geleistet werden kann“, betonte Bürgermeister Frank Seidel beim Presse-Termin. © Dierck Wittenberg

Kirchweyhe – Die Nachricht, womöglich lebensbedrohlich erkrankt zu sein, erschüttert Betroffene und Angehörige. „Wenn Menschen eine Krebs-Diagnose erhalten, steht das Leben erst mal kopf“, sagt Laura Windirsch von der Krebsberatungsstelle des Vereins Igel (Interessengemeinschaft Gesundes Leben). Um Erkrankten und Familienangehörigen zu helfen, bietet der Verein aus Barnstorf ab sofort in Weyhe kostenlose Beratungsgespräche an. Außer in Barnstorf gibt es das momentan in Syke und in Sulingen.

Auf die neue Außenstelle haben Windirsch und Axel Theis, ebenfalls Psychoonkologe und Leiter der Beratung, nun bei einem Pressetermin mit der Gemeindeverwaltung hingewiesen. Die stellt den Raum im Erdgeschoss des Martha-Schubert-Hauses an der Bahnhofstraße 33 zur Verfügung. Windirsch und Theis bieten dort montags und freitags zwischen 8 und 15 Uhr beziehungsweise und 8 und 14 Uhr Beratungen an.

Wer die Hilfe in Anspruch nehmen möchte, sollte aber vorher einen Termin absprechen. Das funktioniert für alle Standorte gleich: Ratsuchende sollten sich zunächst über die zentrale Telefonnummer (05442/80404120) oder E-Mail-Adresse (krebsberatung@igel-barnstorf.de) in Barnstorf melden. Die Berater melden sich dann zurück. Das Igel-Versprechen lautet: Rückruf binnen zwei Tagen, Termin binnen zehn Tagen. Bei Ratsuchenden, die nicht mobil sind, seien auch Hausbesuche möglich.

Laura Windirsch: „Das Ziel ist, Belastungen zu reduzieren“

„Das Ziel ist, die Belastungen zu reduzieren“, sagt Laura Windirsch über die Gespräche. Die richteten sich an Angehörige (auch Jugendliche) und Betroffene und sind zu jedem Zeitpunkt einer Erkrankung möglich, auch nachdem der Krebs überstanden worden ist.

„Es hat sich gezeigt, dass eine besondere Art der psychologischen Beratung angezeigt ist und auch angenommen wird“, sagt Windirsch. Laut Igel haben alle von Krebs Betroffenen nach einer Neuregelung im Rahmen des nationalen Krebsplans seit 2020 einen gesetzlichen Anspruch darauf, bei Bedarf mit dafür ausgebildeten unabhängigen Fachleuten zu sprechen.

„Sie entscheiden, worüber gesprochen wird“, betont Theis in einer Mitteilung anlässlich des neuen Standorts. Die Bedürfnisse der Ratsuchenden stünden im Vordergrund. Anlässe könnten ganz verschieden sein. Sie reichen demnach von finanziellen Fragen, Reha-Maßnahmen und Sozialleistungen über die Rückkehr an den Arbeitsplatz, die Unterstützung im Umgang mit Partner oder Kindern bis zur Bewältigung von Ängsten, Veränderungen im Alltag und zum Wunsch nach Beratung bei schwierigen Entscheidungen. Die Gespräche seien vertraulich und auf Wunsch auch anonym möglich.

Die Berater sind Therapeuten, die Gespräche haben Windirsch und Theis zufolge aber einen anderen Charakter als therapeutische Sitzungen – schon, weil die Anzahl der Gespräche frei wählbar ist. Windirsch spricht von einem präventiven Ansatz. Theis betont, dass es normal sei, angesichts einer Krebserkrankung Angst zu haben. Ziel sei, das Trauma-Risiko zu begrenzen.

Bei Bedarf verweisen die Berater an andere Stellen weiter. So gehört Kibis, die Kontaktstelle für Selbsthilfe im Landkreis, ebenfalls zu Igel und sitzt im selben Haus. „Da spielen wir uns die Bälle zu“, so Theis.

Mit der Aufnahme der Beratungen in Weyhe erschließt Igel den nördlichen Landkreis weiter. Der Hintergrund ist, dass ambulante Stellen Beratungen auf dem „platten Land“ ermöglichen, jenseits der Städte und Zentrumskliniken. „Im ländlichen Bereich sind wir Pioniere“, sagt Theis.

Kontakt und Infos Die Igel-Krebsberatung ist unter Telefon 05442/80404120, über E-Mail (krebsberatung@igel-barnstorf.de) und im Internet zu erreichen: www.krebsberatung-diepholz.de.