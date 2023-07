Neues Fitness-Studio in der Marktpassage

Von: Sigi Schritt

An der Beinpresse: Leoni Danker aus Heiligenfelde. © Sigi Schritt

Die Kirchweyher Marktpassage bekommt wieder ein Fitness-Studio. Dafür investiert ein Unternehmer einen sechsstelligen Betrag.

Weyhe – Name und Konzept wechseln – der Standort bleibt: Die Marktpassage in Kirchweyhe bekommt wieder ein Fitnessstudio. Das kündigt David Bender aus Arsten an. Der 33-Jährige investiert nach eigenen Angaben einen sechsstelligen Betrag, um auf 660 Quadratmetern im ersten Stock der Passage wieder ein entsprechendes Angebot anbieten zu können. Das neue Unternehmen heißt „Fitness-Oase am Markt“ und öffnet am Samstag, 5. August, um 10 Uhr.

Der Investor ist kein Unbekannter: Viele Weyher kennen den Arster bereits. Er hatte schon für die Firma gearbeitet, die zuletzt an gleicher Stelle ein Sportstudio betrieb und in die Insolvenz schlitterte. „Diese Firma hatte mit dem in Weyhe insgesamt fünf Studios in Bremen und Niedersachsen geführt.“ An dem Weyher Studio habe es nicht gelegen, dass das Unternehmen in Schieflage geraten sei, so Bender. Der studierte Betriebswirt werde vieles anders machen, zumal er jetzt selbst unternehmerische Verantwortung trage, kündigt er an.

Bei einem Rundgang zeigt David Bender zunächst einmal, was er alles beibehalten hat: Da ist der Boden, der vor zwei Jahren erneuert wurde, da sind die Sanitäranlagen und Umkleiden, die sich in einem sauberen und optisch ansprechenden Zustand befinden. Auch der Ruheraum, die Mehrpersonensauna und das Sanarium können sich sehen lassen.

Will in moderne Ausrüstung investieren: David Bender aus Arsten. © Sigi Schritt

Allerdings will der Unternehmer die Ausrüstung nicht wie andere Studios leasen. „Das sind Kosten, die jeden Monat anfallen“, sagt er. Gemäß seinem selbst erstellten Businessplan hat er sich für den Kauf von Equipment entschieden. Dafür gibt er einen Betrag aus, für den er mehrere neue Autos kaufen könnte. „Aber das ist wichtig. Man muss in gute Geräte investieren.“

Insgesamt 20 Fitnessmaschinen will er aufstellen: Ausdauer-, Lauf- und Crossgeräte mit Steck-Gewichten. Er hatte das Gefühl, dass in der Vergangenheit im Fitness-Studio einige Muskelgruppen nicht so trainiert wurden, wie er es sich gewünscht hätte, begründet David Bender seine Entscheidung. Er will allerdings auch in ein Training investieren, bei dem Muskeln mit Strom gereizt werden. Dazu ziehen die Teilnehmer dieses Trainings spezielle Westen an. Für diesen Zweck hat er neue Modelle angeschafft.

Noch sind einige Teile des Studios leer, doch das soll sich bald ändern. Bis zur Eröffnung würden die georderten Fitness-Maschinen geliefert.

David Bender hat bereits Personal eingestellt: Zunächst werden er und Leoni Danker die Leute betreuen. In zwei bis drei Monaten wird eine weitere Person das Team komplettieren. David Bender bringt sechs Jahre Berufserfahrung in der Fitnessbranche in das Unternehmen ein. Zudem hat sich der Betriebswirt erfolgreich zum Fitnesstrainer weitergebildet und dabei entsprechende Lizenzen erworben.

Für Leoni Danker gehört Sport zum Leben. Die 22-Jährige hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie studiert Sportökonomie an der Hochschule Hamburg-Harburg und absolviert ihren Praxisteil in Weyhe. Ihre Bachelorarbeit hast sie schon fast abgeschlossen. Beide haben in dem Unternehmen gearbeitet, das früher in den Räumen ansässig war.

„Ich kenne den Ort und die Leute. Die kommen wieder“, sagt David Bender. Wenn er am Jahresende insgesamt 300 Kunden hätte, wäre er zufrieden. Der 33-Jährige glaubt, mit Qualität und persönlicher Atmosphäre punkten zu können. Außerdem sei er im Gespräch mit den Reha-Trägern und den Ärzten in der Umgebung.

Wenn jemand ärztliche Ratschläge umsetzen oder nach einem Urlaub abnehmen möchte: Alles ist möglich.

