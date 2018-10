Parteien und Verwaltung wollen Zickzackkurs vom Bahnhof zum Marktplatz abstellen

Weyhe - Von Sigi Schritt. Veranstaltungen wie Summer in the City, Weyhe Total oder die Aufführungen des Weyher Theaters locken nicht nur zahlreiche Besucher aus den neun Ortsteilen der Wesergemeinde, sondern ebenso viele Gäste von außerhalb zum Marktplatz. Wer mit dem Regionalexpress oder mit der Nordwestbahn anreist und in die gute Stube Weyhes möchte, muss derzeit einen Zickzackkurs vom Bahnhof zum Marktplatz absolvieren. Eine direkte fußläufige Verbindung gibt es (noch) nicht. Dabei ist die Idee nicht neu. Verwaltung und Politik schildern ihre Vorstellungen zum Thema.

Der Rat der Gemeinde hatte im Mai 2009 die Rahmenplanung für das Bahnhofsumfeld Kirchweyhe als Grundlage zur weiteren städtebaulichen Entwicklung beschlossen (wir berichteten). Zwischenzeitlich hat die Kommune einen Bahnhofsvorplatz geschaffen, die Park&Ride-Anlage erneuert, ein Fahrradparkhaus gebaut sowie die alte Dampflok mit Vereinsheim in die Gesamtanlage eingebunden, blickt Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, zurück.

Neben den Vorhaben auf öffentlichen, gemeindeeigenen Flächen nimmt der Rahmenplan aber auch private Flächen wie etwa das Grundstück Bahnhofstraße 1 (ehemals Maddox-Diskothek) ins Visier, sagt der Baudirektor. Für dieses Grundstück bestehe die planerische Idee, im Zuge einer Neuordnung die Verbindung zwischen Bahnhof und Marktplatz für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern, so Nadrowski.

Derzeit führt die kürzeste Strecke die ÖPNV-Nutzer vom Bahnhofsplatz über den Richtweg zum Marktplatz – sie ist 350 Meter lang. 50 Meter länger ist dagegen die fußläufige Strecke, die vom Bahnhofsplatz nur über die Bahnhofstraße zum Ziel führt.

„Noch weitere Dinge umzusetzen“

Die SPD hatte zum Thema Bahnhof in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Anträgen verfasst. Was damals ein Kraftakt war, ist für viele heute selbstverständlich. Seidel erinnert zum Beispiel an den Kauf des Empfangsgebäudes. „Wir haben einen tollen Bahnhof samt Vorplatz – ein richtiges Schmuckstück.“ Aus Sicht der SPD gibt es neben den Veränderungen die bereits Nadrowski aufgelistet hat, „gleichwohl noch weitere Dinge umzusetzen“. Dazu zähle sicherlich die Achse Bahnhof-Bahnhofstraße-Marktplatz, die man planerisch im Blick haben muss.

„Wir freuen uns über jede Verbesserung insbesondere für den Fuß- und Radverkehr, sagt Annika Bruck, Fraktionsvorsitzende der Grünen. „Allerdings liegen die Planungen auf privatem Grund und sind somit nicht einfach umzusetzen.“ Für die Grünen ist die Errichtung einer Sichtachse, die die Verwaltung im Blick hat, „keine ganz dringend umzusetzende Planung“.

Um die gute Stube der Gemeinde noch besser für Bahnreisende anzubinden, ist es für die CDU „ganz wichtig, dass der Marktplatz und der Bahnhofsvorplatz miteinander verbunden werden“, sagt die Christdemokratin Ingrid Söfty. Eine Umsetzbarkeit hänge allerdings von den Eigentumsverhältnissen ab. „Wir werden nicht auf Grundstücken planen, die sich nicht im Eigentum der Gemeinde befinden“, so Söfty. Fazit: Verwaltung und Politik bleiben also weiterhin am Thema dran. Bis zu einer Detailplanung wird aber womöglich noch viel Zeit vergehen. Schneller gehen mit Sicherheit die Planungen für die Westseite des Bahnhofs – im Volksmund Leester Seite genannt – voran. Darum geht es nämlich schon am Dienstag, 30. Oktober, in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt. Derzeit stellt der zuständige Fachbereich die Unterlagen zusammen.