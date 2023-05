Arnd Zeigler hat am 22. August ein Heimspiel auf dem Kirchweyher Markplatz

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Auf der Trainerbank: Arnd Zeigler am Kunstrasenplatz der Zentralsportanlage. „Das Wichtigste war die Frikadelle aus dem Vereinsheim“, sagt er über das letzte Spiel, das er hier besucht hat. Im August wird er mit seinem Programm „Hat schon Gelb!“ nach Weyhe zurückkehren – dann auf die Theater-Bühne auf dem Marktplatz. © Wittenberg

Mit seinem Programm „Hat schon Gelb“ tritt Arnd Zeigler erstmals in seiner alten Heimat Kirchweyhe auf: am 22. August auf dem Marktplatz. Der Vorverkauf beginnt Freitag, 12. Mai.

Weyhe – Auch wenn er mit 21 Jahren nach Bremen gezogen ist und auf seiner Internetseite behauptet, 1965 in einem Weidenkörbchen unter der Ostkurve des Bremer Weserstadions gefunden worden zu sein: In seine Heimatgemeinde kehrt Arnd Zeigler gerne zurück – im Sommer erstmals auch mit seinem Bühnenprogramm. „Seit ich auf Tour bin, ist es mir eine Herzensangelegenheit, in Kirchweyhe aufzutreten“, sagt der für seine „Wunderbare Welt des Fußballs“ bekannte TV-Moderator und Stadionsprecher des SV Werder Bremen.

Zu dem Gastspiel hatte es vor Corona bereits einen Anlauf gegeben. Nun wird Zeigler am Dienstag, 22. August, auf dem Kirchweyher Marktplatz auftreten. Für sein Programm „Hat schon Gelb! Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – live“ wird er die dann aufgebaute Freiluft-Bühne des Weyher Theaters nutzen können – die für den Abend um eine LED-Leinwand erweitert wird. Der Vorverkauf für die Veranstaltung beginnt am Freitag, 12. Mai.

„Er kommt nach Haus, er kommt nach Haus“, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde, die den Abend auf dem Marktplatz veranstaltet: Bei „Hat schon Gelb!“ erzähle er in klassischer Zeigler-Manier mit Filmen und Anekdoten seinen eigenen Fußball-Werdegang. Er gehe unter anderem den Fragen nach, wie es zu seiner wunderbaren Welt kam und welche Weggefährten ihn besonders geprägt haben.

Arnd Zeigler selbst bezeichnet sein Programm als eine „Ode an den Fußball“. Angesichts von Entwicklungen wie der Weltmeisterschaft in Katar gehe es darum, warum der Fußball trotzdem immer noch liebenswert sei. „Wenn man das mit Kirchweyhe verbinden kann, ist das umso toller“, so Zeigler – der regelmäßig von „Kirchweyhe“ statt „Weyhe“ spricht.

Er blickt zurück: „Die große Tragik meiner Kindheit war, dass alle meine Freunde beim TSV Lahausen waren“ – während bei ihm nach wie vor eine Verbundenheit dem ETSV Kirchweyhe zum Ausdruck kommt (der 1992 im SC Weyhe aufgegangen ist). Als andere große Tragik bezeichnet der Fußball-Chronist das Verschwinden seiner alten Bolzplätze: „Die Fußball-Orte meiner Vergangenheit sind alles Betonwüsten.“

Ob Wimpel, Trikot oder das Foto eines Lahauser Originals – in der Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ sind des Öfteren Bezüge aus der Heimatgemeinde des Moderators aufgetaucht – wie in den Erzählungen beim Pressetermin nochmal deutlich wird. Zu dessen Beginn begrüßen sich Zeigler und Bürgermeister Frank Seidel per Umarmung: „Frank und ich kennen uns seit unserer Kindheit“, erläutert Zeigler, Seidel ergänzt: Man habe gemeinsam Fußball gespielt und den gleichen Heimatverein – den ETSV Kirchweyhe. Mit Kay Kruppa, dem ebenfalls anwesenden Intendanten des Weyher Theaters hat Zeigler sich einst auf dem Bolzplatz getroffen. „Als ich aufgewachsen bin, war Kirchweyhe im positiven Sinne noch ein Dorf“, lautet ein Fazit, das Arnd Zeigler zieht. Stoff für Anekdoten gibt es also reichlich. Wie diese und andere Erinnerungen im Bühnenprogramm auftauchen werden, ist aber noch nicht ganz klar. „Ich bin gespannt, wen ich alles treffe“, so Zeigler, der noch auf der Suche nach Fotos aus seiner aktiven Fußballerzeit in Kirchweyhe ist.

Den Vorverkauf für den Auftritt unter freiem Himmel organisiert das Weyher Theater. Karten gibt es an der Kasse des Theaters und auf dessen Internetseite (weyhertheater.eventim-inhouse.de) sowie bei Eventim (an den Vorverkaufsstellen und unter www.eventim.de). Die Preise für die Tickets liegen laut Ankündigung zwischen 28 und 38 Euro.

Hat schon Gelb!

Zeigler wunderbare Welt des Fußballs live: am Dienstag, 22. August, ab 19 Uhr auf dem Marktplatz.